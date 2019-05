Desde que dieron a conocer su separación, los conflictos entre Nicole Neumann y Fabián Cubero (con cruce de declaraciones con Mica Viciconte, la actual de su exmarido) parece no tener fin.

Sin embargo, indagada por sus deseos de mantener un buen vínculo con el padre de sus hijas Allegra, Indiana y Sienna, la modelo se sinceró: "Sería genial que podamos tener una buena relación con Fabián. Creo que eso tiene que suceder. Pensé que iba a suceder desde un primer momento porque ya van a ser tres años de la separación".

"Intenté muchas veces dar el primer paso (para tener una buena relación con Cubero), de todas las maneras posibles, así que ya no me queda más que esperar a que el click que corresponde sea del otro lado". G-plus

"Hay días en los que pierdo la esperanza, otras las vuelvo a recuperar. Tiene que pasar porque el día de mañana se van a venir comuniones, cumpleaños, y Dios quiera que casamientos y nacimientos también. Y tenemos que estar ahí", agregó la entrevistada, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Cualquier relación es de a dos y con un solo remo, ningún bote va a ningún lado. No es que me lo merezca yo, son mis hijas", cerró la flamante panelista de Nosotros a la mañana, el programa de eltrece.