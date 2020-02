Nicole Neumann, indignada tras el traslado de los rugbiers a una celda especial: "Mataron a patadas por diversión"

A 11 días del asesinato de Fernando Báez Sosa (19), atacado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, los diez imputados del crimen fueron trasladados a la cárcel de Dolores, en donde permanecerán aislados de los otros reclusos hasta que se les dicte prisión preventiva y luego de que se filtre un video de un grupo de presos amenazándolos.

En ese marco, en Nosotros a la Mañana pusieron al aire la palabra de Jorge, un guardiacárcel de Dolores, quien explicó por qué ubicarán a los imputados en un sector especial y Nicole Neumann le marcó un firme contrapunto.

"En estos casos mediáticos, no los podés alojar con gente que vos sabés que está mal o es mala. Los tirás ahí y los tiras a las celdas de los leones. Por eso están estos pabellones evangélicos, para evitar estas cosas, porque son distintos a todo lo que es la cárcel", comenzó diciendo Jorge, sin contar con el aval de la modelo, quien rápidamente expresó: "Discúlpenme, personas que mataron a otra persona a patadas porque sí, considero que están al mismo nivel de los que están ahí adentro porque asesinaron a alguien para robarle algo".

Tras escuchar a su colega Andrea Campbell aportó su mirada sobre el tema, de la que Neumann también se distanció. "Me parece que tienen una historia delictiva distinta", acotó Campbell. Y Nicole remarcó: "Hoy están al mismo nivel. Mataron a patadas a alguien, en la calle, porque se les cantó, por diversión".

Tratando de aclarar su postura, Andrea agregó: "Nadie justifica a esos chicos, todos estamos condenándolos. Pero ver a los tipos que amenazaron a los rugbiers, me dan miedo. Y ver a los rugbiers, que me parecen lamentables e hicieron una cosa tremenda, pero tienen un bagaje distinto... Y no estoy distinguiendo en función de la clase social, estoy distinguiendo en función de la historia de vida. A los que estaban haciendo la amenaza, los veo bravísimos. Y los otros son unos imbéciles, lamentablemente delincuentes y asesinos, pero no tienen ese bagaje".

Sin embargo, Neumann mantuvo su firme pensamiento: "¿Qué importa el bagaje? No me parece. Había una vida en sus vidas anteriores. Hoy ellos mismos se pusieron al mismo nivel".