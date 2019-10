Nicole Neumann habló de los requisitos que tiene que tener un hombre para conquistarla: "Me gustaría alguien que no le guste la cámara"

Tras ponerle punto final a su noviazgo con Matías Tasín, Nicole Neumann decidió no hablar más de su vida amorosa. Sin embargo, en una profunda entrevista, la modelo dio a conocer los requisitos que tiene que tener el hombre que quiera conquistar.

"Desde principio de año que ya no hago ninguna declaración sobre si estoy con alguien o no. Pero no espero nada y no busco nada, pero sigo creyendo en el amor. Para mí la vida es compartida, así que obviamente sigo apuntando a eso, a elegirme con alguien y seguir la vida de a dos. Me encanta el domingo acurrucada viendo Netflix y viajar con alguien con quien pueda comentar lo que estoy viendo", comenzó diciendo Nicole en Pampita Online, el programa que conduce Carolina Ardohain por Net TV, pero que en esta oportunidad estaba conduciendo María Vázquez en su reemplazo.

"Estoy muy exigente y aprendí mucho. Me gustaría alguien que no le guste la cámara, eso no me va. Que terminen teniendo una cara visible es inevitable, pero es distinto a que te guste la cámara". G-plus

Luego, reconoció que está con el ojo más afilado: "Estoy muy exigente y aprendí mucho. Me gustaría alguien que no le guste la cámara, eso no me va. Que terminen teniendo una cara visible es inevitable, pero es distinto a que te guste la cámara. Tampoco podés esconder a la persona que tenés al lado toda la vida porque es un horror, la pasan mal los dos. Hay algunos a los que les termina gustando la cámara".

"Que ocupe su cabeza en algo productivo y no queriendo salir en la foto del día o la revista del momento… es como, dale. Salvo que sea su laburo, ahí es otro tema", agregó… ¿con un palito para Fabián Cubero, su exmarido con quien tiene a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna?

"Tengo un tara muy visual pero estoy tratando de vencerla. Igual tiene que venir acompañado de todo lo otro. Si viene un envase lindo con nada adentro también me voy, no me quedo con eso. Tiene que ser alguien muy fuerte. No todos los hombres son tan seguros y fuertes, porque yo soy una mujer fuerte. Entonces es difícil", cerró, sincera.