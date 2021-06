Nicole Neumann habló sobre su presente sentimental con José Manuel Urcera: "Estoy en un momento de mucha paz"

Cuando podría haber negado de cuajo el rumor de romance, o enojarse por las filtraciones de los detalles de su viaje romántico a la Patagonia acompañada de un piloto de José Manuel Urcera, la actitud de Nicole Neumann fue sonreírse sin parar al ser consultada sobre el tema. “Parece que estuve recorriendo el Sur, así dijeron, ja, ja. ¿Qué esperan que les cuente?”, comentó jocosa la conductora de Santo Sábado en referencia al viaje para conocer a la familia del piloto de Turismo Carretera.

Para resumir su presente, Nicole explicó ante Intrusos: “Yo estoy en un momento de mucha paz. Por suerte, estoy con mucha estabilidad y equilibrio, no sé si paz, pero es lo que intento”, dejando en claro el gran momento que atraviesa.

Aunque antes el periodista le había insistido para que se explaye sobre su incipiente relación con Urcera y ella se excusó a pura picardía: “Yo no hablo más de ese tema hace más de dos años. No tengo mucho para decir. Mi estado sentimental es mío. De José Manuel no tengo mucho para decir. ¿Qué tanto se ha dicho?”.

Y cuando Gonzalo Vázquez señaló que, a juzgar por las imágenes y versiones que afloraron, “se los ve muy bien” con Urcera, Neumann soltó una carcajada al tiempo que sus ojos verdes destellaron: “No sabría decirles. Ja”.

“A mí me resulta más no hablar de mi vida privada, estoy más tranquila en ese sentido por lo menos”, cerró Nicole Neumann en su juego de blanquear sin explicitarlo a José Manuel Urcera como su novio.