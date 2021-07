Nicole Neumann habló de la posibilidad de casarse y tener otro hijo: "Si estoy muerta de amor y me lo pide una persona muerta de amor, no puedo decir que no"

A mediados de año, Nicole Neumann blanqueó su incipiente romance con el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera en Instagram, luego de volver de un viaje romántico por el Sur y que el propio automovilista afirmara en Intrusos que se estaban conociendo.

Avanzando a paso firme y con la decisión de no exponer en demasía su nueva pareja, la modelo le dio un móvil a A la tarde y sorprendió con algunas declaraciones, en la que dejó entrever que está enamoradísima.

"¿Evaluás la posibilidad de una nueva convivencia?", le consultó Débora D'Amato, ingresando a Neumann en el plano más íntimo. Con seguridad y una sonrisa, la modelo contestó: “A mí me gusta la vida compartida, la vida de a dos. Me encanta. Pero tiene que ser muy meditado, consensuado entre todo el grupo. Somos mucha. Esto es algo que no se habló por el momento. Pero no descarto una convivencia”.

"No importa si es con este, pero ¿descartás casamiento y otro hijo?", le preguntó Gabriel Oliveri a Nicole. G-plus

Compañero de Nicole en Santo Sábado, Gabriel Oliveri fue por más, corriendo con sutileza a Urcera de su concreta pregunta, pero apuntando a él: "No importa si es con este, pero ¿descartás casamiento y otro hijo?".

"Si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le voy a poder decir que no a ninguna de las dos cosas", sorprendió Neumann con su firme respuesta. G-plus

Con las prioridades claras, pero proyectando un futuro de a dos, Neumann sorprendió con su declaración: "No es algo que hoy tenga la necesidad ni el deseo, pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le voy a poder decir que no a ninguna de las dos cosas". Y agregó: "Con esas cosas me muero de amor, cuando a un hombre se le cae la ternura, me mata de amor. Dudo que si me llega a pasar le pueda decir que no".

Receptivo de su sincera respuesta, Gabriel Oliveri lanzó su personal y concreto vaticinio al ver a Nicole Neumann tan enamorada de José Manuel Urcera: "Con este te casás. Te veo re enganchada, y me hago cargo por ella dice que le pongo chimichurri a todo".