Nicole Neumann y la experiencia que la hizo ser vegetariana desde hace 24 años: "Desde ahí dije 'nunca más como un pedazo de carne'"

A través de las redes, sus declaraciones públicas y las notas que brinda a distintos medios, Nicole Neumann (38) se encarga de compartir su fuerte postura a favor del vegetarianismo, forma de alimentarse que sostiene desde muy pequeña.

Y en su visita a Otra noche familiar, el programa de Guido Kaczka que tuvo un especial con famosos en la noche del miércoles, Nicole explicó el inicio de su estilo de vida sin ningún tipo de consumo de carne.

Todo comenzó cuando el Pollo Álvarez, que había ido a participar de un juego junto a su panelista de Nosotros a la mañana, contó que el menú elegido para su casamiento con Tefi Russo era milanesas con puré.

Tras escucharlo atentamente, Neumann acotó, entre risas: "'Milanga' de soja para mí, ¿calculaste?", respuesta que despertó la curiosidad del conductor de eltrece por saber hace cuánto que es vegetariana.

"Van a ser 24 años. Es por amor total a los animales. Fue un día que vi a una oveja que balaba desesperada y pregunté qué le pasaba y era que estaba buscando a su corderito que lo habían carneado ese día. Desde ahí dije 'nunca más como un pedazo de carne'", contó la top model.

Y cerró, firme: "No quiero hacer apología (del vegetarianismo), ni militar, pero yo vi una mamá desesperada por su bebé y dije '¿qué derecho tengo yo a comerme el bebé de otras especies? De ninguna manera'. Y no lo hice nunca más. Y ahora como mamá, peor. Ahí todavía no era madre. ¡Imaginate!".