Nicole Neumann desafió en vivo a un periodista tras recordar que la difamó: "No te creo nada"

Inesperadamente, el abordaje de la separación de Valeria Lynch (67) y Cau Bornes (63) en Nosotros a la Mañana le dio la oportunidad a Nicole Neumann (38) para saldar una cuenta pendiente con Ceferino Decima, un periodista tucumano que este verano la colocó en una delicada polémica al contar que la modelo había ido a Tafí del Valle y emitido frases discriminatorias contra los tucumanos que asistieron al evento.

Asegurando tener información de primera mano sobre la ruptura de la cantante, Ceferino se dispuso a dar detalles de una supuesta "tercera en discordia", sin imaginar que Nicole le saldría al cruce.

"Yo a un periodista como él, que me difamó de una manera tremenda diciendo cosas totalmente incorrectas, no le creería demasiado". G-plus

"Si le prestás atención a las fotos de Cau (con la señora), son en distintas temporadas, invierno, verano. Son fotos que hablan de una larga relación. Y esta mujer estaría casada con un músico que habría participado en el disco Zsamba de Cau Bornes", dijo Decima. Y la modelo aprovechó una pausa en su relato para intervenir con su reclamo: "Disculpame, pero yo a un periodista como él, que me difamó de una manera tremenda diciendo cosas totalmente incorrectas, no le creería demasiado".

Del otro lado del teléfono, Ceferino defendió su data vertida en enero pasado: "A ver, Nicole, a mí me llegó la denuncia de lo que había pasado en Tafí del Valle con vos; yo lo que hice fue difundirla".

"No sé si te querías hacer famoso o qué historia rara, pero fue muy feo... Nunca había tenido el placer de decírtelo" G-plus

Segura de no haber ofendido ni criticado a la gente de Tucumán, Nicole fue por más: "No, ninguna denuncia. El único que lo dijo fuiste vos y el mismo intendente que estuvo toda la noche sentado conmigo, con su hija también, te desmintió y vos igual te paseaste por todos los programas. No sé si te querías hacer famoso o qué historia rara, pero fue muy feo".

Luego, la modelo dio detalles de lo ocurrido porque parte de sus compañeras de panel no entendían el conflicto: "Yo fui a trabajar a Tucumán y este hombre salió a decir que yo, supuestamente, dije cosas discriminatorias hacia los tucumanos. Cosa que jamás pasó. Dio toda una información que fue cualquier cosa, que no existió. Por eso me voy a tomar el atrevimiento de no creer nada de lo que diga de la vida privada de otra persona, porque lo viví en carne propia y no. De hecho, el lugar me pareció maravilloso. Le dije al intendente que me vuelva a invitar para ir con mis hijas… Igual, sigamos con lo de Valeria, yo no podía dejarlo pasar. De pronto dije ‘¿es la misma persona?’. Y lo googlee. Nunca había tenido el placer de decírselo".