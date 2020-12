Nicole Neumann cruzó a Yanina Latorre tras acusarla de falsa vegana: "Jamás comí carne; yo no estoy mirando al otro"

Sin ánimo de confrontar, pero con la clara decisión de aclarar los tantos, Nicole Neumann recogió el guante y le respondió a Yanina Latorre, quien puso en duda su filosofía de vida vegana con una fuerte declaración.

"Nicole te va con el discurso vegano y cuando va a comer afuera come carne en los restaurantes de canje, y te dice 'no, fue una invitación'", disparó la panelista en Los Ángeles de la Mañana, sorprendido con sus palabras a sus propios compañeros. "¡¿Cómo que come carne?!", reaccionaron a la par.

"Jamás comí carne. ¡Qué digan lo que quieran! Nadie me paga por ser vegana, es más, me limita mucho más en el campo laboral, pero lo hago y lo sostengo porque es mi filosofía de vida". G-plus

Poniéndole un freno a sus dichos, Neumann le dijo a Ciudad: "Jamás comí carne. ¡Qué digan lo que quieran! Nadie me paga por ser vegana, es más, me limita mucho más en el campo laboral, pero lo hago y lo sostengo porque es mi filosofía de vida. La gente critica lo que sabe que está mal y no podría sostener, estoy acostumbrada. Yo no estoy mirando al otro, no tengo tiempo, por suerte".