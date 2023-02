Nicole Neumann contó cómo conoció al hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte

A seis años de su separación de Fabián Cubero, Nicole Neumann no logró entablar una armoniosa relación con el padre de sus hijas.

Sin embargo, pese a los conflictos y a las diferencias con el Poroto y Mica Viciconte, la modelo reveló que ya conoció a Luca Cubero, el hijo de 9 meses de su exmarido.

"Lo conoció en un evento del colegio de mis hijas", dijo Neumann en nota con Santiago Riva Roy, el notero de Socios del Espectáculo.

NICOLE NEUMANN CONOCIÓ AL HIJO DE CUBERO Y VICICONTE

Notero: -Contanos algún detalle del casamiento…

Nicole: -No voy a contar nada. Va a ser todo sorpresa. Además, fue todo muy reciente. Recién lo estamos empezando a idear. Lo estoy armando con mi suegra. A Manu le da todo lo mismo…

Notero: -Ahora, te pregunto de verdad, sinceramente. ¿Posibilidades de…?

Nicole: -No, cualquier cosa que me hables que no tenga que ver conmigo, ni con mi trabajo, o que vaya mucho más lejos de lo que estamos hablando de la intimidad, ya está….

Notero: -Pero, ¿invitarías a tu casamiento a Mica y Fabián?

Nicole: -Yo voy a invitar a la gente más íntima, a la gente que está en mi día a día, que me quiere, que me tira buena energía y que me acompaña. También habrá invitados de Manu, su familia...

Notero: -Teniendo en cuenta que tus hijas tienen un nuevo hermano, ¿conociste al bebé que tuvo Fabi y Mica?

Nicole: -Sí, en un evento del colegio.

Notero: -¿Y cómo fue? ¿La felicitaste a Mica?

Nicole: -No tengo mucho más para decir... Estaba solo el papá. Era un evento de mis hijas, del colegio.

Notero: -¿Tuviste al bebé en brazos?

Nicole: -No. Me voy.