Nicole Neumann compartió una dulce foto desde la cama durmiendo la siesta con Manu Urcera.

Nicole Neumann volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram. Esta vez, tras haber compartido la foto más tierna con su novio, Manu Urcera, de entrecasa.

Luego de haber divertido a sus fans con su ocurrencia -se lavó los dientes con una brocha de cejas tras haberse olvidado el cepillo- hizo eco de una imagen muy dulce desde la cama con el piloto de carreras.

"Salió siesta con Manu y Almi", expresó NIcole, enternecida, al pie de la foto que muestra a su novio durmiendo plácidamente junto a su perrita, durante un fin de semana largo a puro relax.

NICOLE NEUMANN RECORDÓ CUANDO LA QUISIERON COMPRAR A SU MADRE EN MARRUECOS

Nicole aclaró que no era dinero lo que querían intercambiar por ella. “Le ofrecían a mi mamá camellos para dejarme ahí, venderme…”, contó Nicole, ante la sorpresa de Carmen Barbieri, que preguntó cuántos animales querían darle a cambio.

“¿Cuántos camellos le ofrecieron?, porque a mí me querían comprar con dos (risas). Era siempre tan barata, yo”, recordó Carmen. “No, eran un par más. No sé qué tiene que ver, pero eran como mil camellos, y mi mamá me decía ‘¿qué hago con mil camellos, yo?’. Porque si no, creo que me dejaba”, agregó Nicole.

“O sea que tu mamá lo evaluó”, la chicaneó Martín Liberman. “Sí, si era plata, me dejaba seguro”, cerró Nicole, sobre su mamá Claudia, a la que le ofrecieron mil camellos por ella en un mercado de Marrakesh.