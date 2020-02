Nicole Neumann, al borde del llanto tras el masivo pedido de justicia por Fernando: "Me mató escuchar su voz"

El brutal crimen de Fernando Báez Sosa, a manos de un grupo de rugbiers que lo golpearon hasta ponerle fin a su vida, conmovió a la sociedad argentina y la masiva convocatoria en el Congreso de la Nación pidiendo justicia por el joven y por el cese de la violencia fue una clara muestra de la magnitud que tomó el caso.

Con las imágenes de la numerosa marcha y de los padres de Fernando, Graciela y Silvino, quebrados, pidiendo justicia por su hijo, Nicole Neumann se sensibilizó en vivo al describir lo que sintió ante la movilizante convocatoria: "Lo que se vio fue la energía del amor, todos apoyándose, apoyando a los padres de Fernando, a los que también les pasó algo y a los que no les pasó nada. Yo no puede estar ahí, lo vi desde la tele, pero lo que se vio fue impresionante. Lo que yo veía en la tele era gente que pedía por Fernando y atrás tenían un pedido propio por algo que les pasó y que les cerraron la causa, la dejaron congelada o nadie los escuchó. ¡Era tremendo!", comenzó diciendo la panelista en Nosotros a la Mañana, visiblemente afectada por lo ocurrido.

"A mí me terminó de matar escuchar el sonido de la voz de él, porque me puse por un momento en la piel de una mamá y no escuchar nunca más el sonido de la risa de tu hijo. Te juro, me que...". G-plus

Con la voz entrecortada, Nicole expresó: "A mí me terminó de matar escuchar el sonido de la voz de él, porque me puse por un momento en la piel de una mamá y no escuchar nunca más el sonido de la risa de tu hijo. Te juro...".

Antes de concluir su descargo, Neumann puso el foco en la institución familiar y remarcó la importancia de estar presentes en el día a día de un hijo. "Todos tenemos que prestar atención en qué está pasando en nuestras casas, qué diálogos tenemos con nuestros hijos. ¿Los escuchamos? ¿Los aconsejamos? Hay que estar atentos a nuestro hijos y ver cuánto tiempo les estamos dando", finalizó la modelo, sumándose al pedido de justicia por Fernando Báez Sosa.