Nicole Neumann se asombró al ver a una participante de Los 8 escalones del millón: "¿No les hace acordar a Pampita?"

Ángeles, una joven médica que fue a jugar a Los 8 escalones del millón, llamó poderosamente la atención de Nicole Neumann, quien oficia de jurado en el nuevo programa de Guido Kaczka. Luego de mucho analizarla, la modelo se corrió por un momento del juego y compitió su llamativa observación en vivo. "Perdón, ¿pero Ángeles no les hace acordar mucho a Pampita o a Tefi Russo, la mujer del Pollo Álvarez? ¿O a mí sola me pasa? ¿No te lo han dicho?", disparó.

Sorprendida, y tras sentirse halagada con la apreciación de Neumann, la participante le contestó: "Ay, ¡qué linda! No me lo habían dicho. De ambo y crocs no me parezco a nadie. Soy una crota. Trabajo en el hospital Fernández y en el hospital Español. Un saludo a todos mis compañeros y al personal de salud".

Receptivo del bocadillo de la modelo y jurado, Guido Kaczka agregó, galantemente: "Sí, tiene un aire. Es muy espléndida Ángeles".