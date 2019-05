Nicolás Valdéz, el participante de Genios de la Argentina que sorprendió con su voz aguda: "A veces me hacen bullying o se burlan"

En medio de los nervios por el debut de Genios de la Argentina, el programa que conduce Marcelo Tinelli por eltrece, Nicolás Valdéz abrió su corazón en el escenario y deleitó al público con su voz.

"De pequeño me dedico al canto en el coro. Siempre tuve la particularidad de cantar en contratenor, un registro muy agudo y eso a la gente le sorprende bastante. A veces les ha gustado y otras no. Como no es algo conocido, se burlan o me hacen bullying. A veces sigue sucediendo", reconoció el joven tucumano de 27 años.

"Siempre tuve la particularidad de cantar en contratenor, un registro muy agudo y eso a la gente le sorprende bastante. A veces les ha gustado y otras no. Como no es algo conocido, se burlan o me hacen bullying. A veces sigue sucediendo". G-plus

Luego, Nicolás entonó Amores como el nuestro, de Los Charros y a pedido del conductor cantó a capella Si tú no estás aquí, de Roxana. ¿La frutilla del postre? El participante logró erizar la piel de todos con el famoso tema No llores por mí, Argentina; con la emocionó a Lucía y Joaquín Galán, Patricia Sosa y Valeria Lynch.

Tras su performance, los jurados no escatimaron en halagos para Valdéz y deslizaron varios consejos para que el concursante mejore la técnica, se presente mejor en el escenario y llegue más lejos en el certamen.

¡Qué voz!