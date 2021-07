Nicolás Scarpino reveló por qué no trabajaría más con Fabián Gianola: "Se rompió una relación personal y laboral"

Aunque Nicolás Scarpino y Fabián Gianola trabajaron juntos en más de una oportunidad, Nico admitió que no volvería a encarar un proyecto con su compañero y se refirió a la pelea que los alejó completamente.

"Hay alguna que otra persona con la que quizás no me resultaría cómodo volver a trabajar. Creo que es porque no te entendiste o es parte del trabajo tener mayor afinidad con unos y con otros no tanto", reflexionó en diálogo con El show del espectáculo.

Entonces, Ulises Jaitt le mencionó dos nombres: Gladys Florimonte y Fabián Gianola. Acto seguido, el actor tuvo que explayarse para evitar malos entendidos y especulaciones.

"Con Gladys Florimonte hace poco hicimos una pequeña gira con la comedia de Flavio Mendoza. Tuvimos algún momento en el que no fue el mejor de los encuentros. Eso es cierto, pero la verdad que con ella pude limar asperezas”, afirmó.

Sin embargo, su respuesta fue muy diferente al referirse a Fabián: "Quizás algún día se pueda llegar a solucionar. Hoy siento que no. Laburamos mucho y con Fabián arriba del escenario siempre tuvimos una química maravillosa. Hemos hecho éxitos, trabajamos mucho".

Y aclaró que hoy por hoy prefiere no volver a hacer teatro con Gianola. “Hoy no me veo trabajando con él, quizás el día de mañana podemos limar alguna que otra aspereza y si el proyecto está bueno se puede llegar a dar. Creo que todavía no es tiempo. Fue muy intenso lo que laburamos y pasó. Fue bueno, pero se rompió un vínculo... Una relación laboral y personal”, sentenció.