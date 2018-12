Nicolás Repetto se despidió de El noticiero de la gente defendiéndose de las críticas: "Hace más de 30 años que hago preguntas incómodas"

Su paso por El noticiero de la gente, ciclo que condujo durante un año y medio junto a Milva Castellini por Telefe, estuvo signado por la polémica. Nicolás Repetto (61) fue cuestionado en más de una oportunidad por el tenor de algunas preguntas hacia sus entrevistados y por comentarios que no siempre fueron bien recibidos en las redes sociales.

Fue así que antes de culminar la emisión del martes 25 de diciembre, en lo que era la última aparición del conductor en el notiero, su compañera tomó la palabra y despidió a Repetto: "Para mí sos muy grande como periodista, como hombre de televisión y como conductor. Te admiré mucho en mi juventud y te sigo admirando. Me hubiera encantado poder seguir charlando al aire todos esos temas que generaron tanta polémica y por la que lo sacudieron tanto injustamente, me parece jodido eso. No me gustó nada que lo destruyeran porque tenía la forma de preguntar que quería, iba hasta el hueso y decía las cosas como las cree, las piensa y las siente. Despido a un gran caballero, gran compañero, gran tipo y papá hermoso", le dijo Milva a Nico.

"Hace más de 30 años que hago preguntas incómodas, me gustan, me parecen necesarias. Son preguntas ordinarias, pero a veces el contexto hace que molesten". G-plus

Acto seguido, Repetto quiso explayarse sobre su controvertido paso por el noticiero: "Quiero hablar de las preguntas que incomodan. Yo me formé como conductor y productor en La noticia rebelde. Hace más de 30 años que hago preguntas incómodas, me gustan, me parecen necesarias. Las hice en ese programa, en Fax, en Sábado bus y acá en El noticiero de la gente. Son preguntas ordinarias, pero a veces el contexto hace que molesten".

"Una pregunta no es una opinión. Una pregunta es una pregunta. Yo la hago para entender. Y si esa pregunta abre un debate, mejor. Nadie puede decir 'esta pregunta está bien', 'esta pregunta está mal'. Vivimos en una época de fuertes cambios, muchos de ellos serán para mejor para todos y cuanto más preguntemos sobre esto, más lo vamos a entender y más nos vamos a entender. Hay que enojarse con las respuestas cuando son malas, no con las preguntas. Es mi opinión, no intento imponérsela a nadie. Por supuesto que respeto a los que no están de acuerdo con lo que pienso, sean mayoría o minoría. Me parece normal que pase eso, lo que no me parece normal son algunas agresiones desmedidas que ha recibido mi familia. No me arrepiento de ninguna manera de las preguntas que he hecho", agregó.

"Hay que enojarse con las respuestas cuando son malas, no con las preguntas. Respeto a los que no están de acuerdo con lo que pienso. Me parece normal, lo que no me parece normal son algunas agresiones desmedidas que ha recibido mi familia". G-plus

Por último, Nico Repetto cerró hablando de cómo tomaron sus seres queridos la noticia de su salida del noticiero: "No puedo continuar porque tengo otras actividades que dejé para tener esta aventura de año y medio para estar con ustedes, donde me divertí, trabajé, viajé y fue muy emocionante. Conocí gente nueva con muchas ganas y otros veteranos con quienes nos conocemos desde hace décadas. Estoy muy agradecido con todo el equipo. Gracias a Telefe y sus autoridades que se bancaron que preguntara lo que quise preguntar. Y gracias a mi familia que se ligó de rebote algunas agresiones y a pesar de eso, a ellos les da pena que deje el noticiero, querrían que siguiera. Siempre gracias y hasta la próxima".