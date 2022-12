Nicolás Cabré habló a corazón abierto de su relación con la China Suárez: "Es mi familia"

Nicolás Cabré habló a corazón abierto de su relación con la China Suárez en su visita a La Peña de Morfi el último domingo y dejó en claro que a pesar de estar separados la siente su familia.

“Yo disfruto mucho ser padre. Tengo la suerte de tener una gran relación con la China, siempre nos apoyamos, ella es mi familia”, expresó el actor sincero en un ida y vuelta con Jey Mammón.

Así, agregó: “El vínculo que tengo con la China, con su mamá Marcela, su hermano Agustín y las amigas de ella siempre fue así, son mi familia, lo siento profundamente así”.

“Estamos para Rufi y siempre estaré, a veces estamos de acuerdo y otras no”, confesó al final Nicolás sobre la crianza de su hija de la mano de Eugenia, con quien terminó su relación a fines del 2013.

NICOLÁS CABRÉ HABLÓ DE LAS POSIBILIDADES DE QUE SU HIJA RUFINA SE DEDIQUE A LA ACTUACIÓN

Nicolás Cabré habló en La Peña de Morfi de las posibilidades de que su hija Rufina se dedique a la actuación. “Si viene un día y te dice ‘yo quiero ser actriz’ ¿qué onda?”, le preguntó Jey Mammón.

“Se lo respetaré, si vos me preguntás ‘¿querés que trabaje?’ y a lo mejor no. Si ella me dice que quiere ser actriz la voy a llevar a estudiar teatro, no tengo drama, la voy a acompañar y ayudar siempre, de hecho hoy estudia canto porque le gusta”, aseguró.