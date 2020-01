Nicolás Cabré, feliz por el vínculo de Laurita Fernández con Rufina: "Las veo hablando y me muero de amor"

La sonrisa de Nicolás Cabré (38) brota en su rostro de forma espontánea y el brillo en la mirada permanece inalterable cada vez que habla tanto de su hija Rufina (5) como de Laurita Fernández (29), las dos mujeres que ocupan su corazón hoy en día. Instalado en Mar del Plata por la temporada de Despedida de Soltero, obra que protagoniza junto a Laurita y Christian Sancho, el actor contó cómo es la convivencia familiar.

“Lo más hermoso es que es todo natural. Rufi tuvo primero una relación con Lau antes que yo. Cuando hacíamos Sugar nos saludábamos con Lau, y Rufi se encerraba en el camarín con ella. Se dio”, recordó Cabré en un móvil para Tardes Bellas (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine). Con una mirada pícara, continuó: “Hoy las veo charlando como amigas. A veces me pregunto ‘¿de qué están hablando?’. Y me muero de amor. De hecho, ahora están juntas y no sé qué estarán haciendo. Pueden estar haciendo cualquier cosa”.

“Son amigas. Yo las amo, son un apoyo, se llevan bien y se quieren. A veces Rufi decide estar en su camarín, o no estar tanto en el mío. Es parte de que hace que hasta la experiencia en el teatro sea diferente". G-plus

Así, Nicolás aseguró satisfecho: “Son amigas. Yo las amo, son un apoyo, se llevan bien y se quieren. Encima, hacemos cosas los tres y pueden estar solas. A veces Rufi decide estar en su camarín y no estar tanto en el mío. Hasta la experiencia en el teatro es diferente. Para mí es una tranquilidad enorme estar viviendo un momento familiar y sentirme acompañado. Estoy rodeado de demostraciones de amor, es lo que pretendo para mi hija y para mi vida”.

Al final, Nicolás Cabré reafirmó su rol de padre de Rufina, fruto de su relación con la China Suárez: “Estar presente no lo regalo, siempre estoy ahí para llevarla y traerla del colegio o ir a los actos. Esa es mi prioridad”.