Con pocas palabras, pero con gestos, miradas y frases concisas, Nicolás Cabré (39) volvió a expresar su profundo amor por Laurita Fernández (28). En una entrevista intimista con Cortá por Lozano, el actor de Departamento de soltero se refirió a su relación con la coprotagonista de la obra de teatro.

En confianza, Vero Lozano resaltó el buen momento profesional y personal que atravesaba su invitado: “Me atrevo a decir que esta unión con Laurita te ha venido muy bien”. Con brillo en sus ojos, Cabré reconoció: “Soy muy feliz. Mi hija está rodeada de amor. Y sí, descubrí, o volví a soñar con cosas en las que ya ni creía. No es que estuviera desilusionado, sino que a lo mejor era demasiado ambicioso con pequeñeces o cosas que me guardo…”

Más sobre este tema Nicolás Cabré, sobre la posibilidad de tener hijos con Laurita Fernández: "Me lo permito soñar tranquilamente"

Tras suspirar, continuó a corazón abierto: "Debe tener que ver con que estoy más grande, pero me encontré con un amor muy fuerte con alguien que me hace muy bien, que me tranquiliza, me da la libertad de decir ‘no pasa nada’. Donde no hubo ni hay histeria, que dijimos ‘blanqueemos que no hay problemas’. La cuestión era estar en paz y vivir felices como somos".

“Creo que nos encontramos en un momento en que los dos estábamos para dar, y me encuentro en un momento muy feliz. Absolutamente feliz”, reflexionó. En ese punto, Vero Lozano indagó: “¿Están viviendo juntos?”. Entre risas, Nicolás Cabré reconoció estar enamoradísimo de Laurita Fernández: “Sí… Estamos… este, sí, sí. Estoy muy feliz. La amo, me abrió muchas puertas y caminos. Me llegó una persona hermosa que me hace tener paz. Estoy feliz por tener la sensación de haber encontrado y no tener que buscar absolutamente más nada me hace caminar por la vida con mucha tranquilidad”.

Más sobre este tema Nicolás Cabré y Laurita Fernández, intimidad de la pareja del momento: "Esta historia de amor nos sorprendió"

Si eso no es un hombre enamorado...