Nico Vázquez, sobre los planes de ser padres con Gimena Accardi: "No es algo que necesitamos para ser felices"

En medio del éxito de Una semana nada más, la obra que regresa por su segunda temporada en Buenos Aires, Nicolás Vázquez (42) habló sobre la familia que formó con Gimena Accardi (34) y terminó haciendo una reflexión sobre las presiones que tienen parejas como la suya de convertirse en padres.

“No está en los planes agrandar la familia pero me gustaría ser papá, por supuesto que me gustaría, pero no es una prioridad de la pareja para ser feliz”, aseguró el actor en una entrevista en Tarde o temprano, el ciclo de Crónica TV.

“Es algo que hablamos hace poco. Hay parejas en las que por ahí es una asignatura, que lo buscan, que es una gran asignatura, o es un gran deseo”, empezó diciendo Nicolás. “Si bien me encantaría, no es algo que necesitamos para ser felices y eso me pone orgulloso de la pareja que formamos, habla de mucha libertad y de no seguir un mandato. ‘Bueno, hace doce años que están juntos, se casaron, ¿y los chicos?’. Van a venir cuando tengan que venir”, se sinceró.

“Me recontra veo como padre y la recontra veo a ella. Veo como somos con nuestros sobrinos y me encantan los chicos”, agregó Nicolás Vázquez.