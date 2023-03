Nico Vázquez y Julieta Naír Calvo, a horas del estreno de Tootsie: "Contamos una historia profunda desde la comedia"

Ansiosos pero contentos, cansados pero insomnes, felices pero con una revolución de emociones. Así están Nico Vázquez, que también tiene una dupla interna llamada Dorita y Santi (nombre elegido como homenaje a su hermano, que murió en 2016) ya que encarnará a dos personajes, y Julieta Nair Calvo en la previa del estreno de Tootsie, mañana a las 20.30 hs., en el teatro Lola Membrives de la porteñísima avenida Corrientes.

Más sobre este tema Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se fueron de vacaciones en carpa

Los actores recibieron a Ciudad en uno de los palcos del emblemático reducto. Con la sensibilidad a flor de piel, muchos ensayos encima y una preparación súper exigente, tanto Nico como Julieta hablaron de su auspicioso presente laboral y también de su actualidad personal en una charla muy distendida y franca.

Nico: "Tootsie es un upgrade en mi carrera y en la de Juli también. Ella está maravillosa". G-plus

-¿Cómo están, a horas del estreno de Tootsie?

Juli: -¡Sueño con la música, con los textos! Queremos que todo salga bien y estamos pensando en cómo mejorar lo nuestro y lo de los demás y la cabeza no para a la noche. Nos acostamos tarde y no dormimos bien pensando en la obra.

Nico: -Es difícil parar la cabeza. El mundo que armamos es lindo, la historia es linda. Disfrutamos de cada personaje y estando tan cerca el estreno, y sabiendo que hay 10 mil entradas vendidas…

-¿Cómo viven que haya tanta gente que sin ver la obra ya haya comprado su entrada?

Juli: -Ahí hay un sello de Nico.

Nico: -Creo que hay un laburo de verdad de muchos años. Aprovecho para agradecerle al público porque hace nueve venimos haciendo comedias que la gente amó. El otro lado de la cama me cambió la vida y la carrera, después me la jugué con Una semana nada más, dirigida por Mariano Demaría, que también fue como ir más para el lado de las “sitcoms”, y ahora esta locura.

Julieta: "Es maravilloso contar todo esto súper profundo que estamos contando y hacerlo no de una manera solemne sino desde la comedia. Nadie se va a sentir incómodo". G-plus

-¿Qué sentís que va a significar esto en tu carrera, Nico?

Nico: -Es un upgrade en la mía y en la de Juli también. Ella está maravillosa. En la de Mariano como director siento que también. Entonces sí siento que la gente fue a ver las obras que recién mencionaba, más el título, más esta dupla, más todos los seguidores de Juli. Sí sé que cuando llenan la sala o vienen a ver el espectáculo es porque algo bueno se hizo antes.

-¿Cómo te llegó la propuesta, Juli?

Juli: -Me llamó Nico. Nosotros somos amigos, soy amiga de Gime (Accardi, esposa de Vázquez) con la que trabajé mucho, pero con Nico no había trabajado. Me dijo “no digas nada pero voy a hacer esta obra, quiero que vos formes parte, es con Gustavo (Yankelevich)”. Y yo justo me estaba yendo a hacer Piel de Judas a Uruguay con Susana (Giménez) ¡producida por también por Gustavo! Así que durante muchos meses fue un secreto y ahora estamos por estrenar y no lo podemos creer.

-¿Y en tu caso, Nico, cómo fue?

Nico: -Desde 2019 que estaba atrás de los derechos y la quería hacer. Vi más de 90 veces la película (N. de la R.: protagonizada por Dustin Hoffman y Jessica Lange, ganadora de un Oscar en 1983, es la historia de un actor arrogante y egocéntrico, que no encuentra trabajo porque nadie lo soporta. Decide entonces se presenta a un casting para actrices y logra quedar como la co-protagonista femenina. Pero se enamora de su compañera de reparto; entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira, porque él ha sido mejor hombre como mujer de lo que alguna vez fue con una mujer como hombre), vi la obra en Broadway y sabía que los derechos los tenía un argentino, o sea había llegado tarde. Y muchas veces no se sabe quién es la persona que los tiene. Y dije “ya está”. Pero un día tomando mate con Mariano Demaría en el teatro El Nacional en 2019 me dice “ya sé quién tiene los derechos de Tootsie, no lo vas a poder creer”. Era imposible que nos juntemos con Gustavo en ese momento, sus obras eran impresionantes y nosotros también estábamos haciendo un gran trabajo por nuestro lado.

-¿Y cómo se dio entonces?

Nico: -Fue muy lindo porque Gustavo tuvo una generosidad increíble conmigo. Él podría haber producido Tootsie solo, podría haber llamado a otro actor, pero me dijo “siento que sos vos, quiero que la actúes, la produzcas y hagas la artística”. Me pidió que le muestre qué había hecho en los últimos años. Yo no lo podía creer. Y le dije que tenía a la protagonista. Todavía no había arrancado Piel de Judas y él la quería ver ahí.

-Fue algo súper loco todo para vos, Juli, entonces. Ya de por sí la propuesta de irte a Uruguay con Susana, con tu bebé recién nacido y en el medio esto.

Juli: -Sí, sí. Total.

Nico: -Pero yo le quiero decir a Gustavo que yo la vi antes, eh, ja, ja, ja. Le pedí por favor a Juli que no diga nada y yo tratando de armar todo.

Juli: -Yo hasta que Nico no me dio la señal, no decía nada. Tengo Luna en Virgo así que, muda. Encima me cruzaba todo el tiempo con Gustavo y no me decía nada.

-Gustavo, además, es un tipo muy afecto a las señales…

Nico: -Sí, tal cual. Ni hablar que nos une eso. Y no es casualidad que estemos laburando juntos. Además de admirarlo mucho como productor, lo admiro por cómo es en su vida, por su resiliencia, aprendo mucho de él. Siento que la mirada que tiene Gustavo sigue siendo joven como siempre. Me siento muy identificado artísticamente con él.

-Contanos más sobre tu doble personaje Santi/Dorita.

Nico: -La preparación física es absoluta. Creo que estoy pesando lo que pesaba a los veintipico, en el segundo año de Casi Ángeles. Me siento muy bien porque es a base de comer más sano y de cambiar el entrenamiento. Venía comiendo bien, pero también como milanesas, hamburguesas. Y en vez de fuerza, entreno mucho aeróbico.

-¿Y la voz? Sé que le estuviste metiendo mucho a ese tema también.

Nico: -Es a lo que más miedo le tenía. Empecé laburándola solo y después empezar a trabajar con Vir Modica, una coach vocal, para mantenerla sin “romperme”. Después también está Vero Fioravanti en maquillaje que hizo todo el diseño. Para mí era muy importante parecerme a lo que Dustin Hoffman hizo en la película, gustarme, verme. Y aceptarme me hizo construir de afuera hacia adentro mi personaje.

Juli: -Lo maravilloso es contar todo esto súper profundo que estamos contando y hacerlo no de una manera solemne sino desde la comedia. Nadie se va a sentir incómodo.

-¿Cómo se sienten en plena calle Corrientes?

Juli: -Este teatro tiene su magia ancestral, ahora está renovado y por acá pasaron grandes figuras. ¡Hay que estar acá, es todo un desafío!

Nico: -Hoy vino justo (Carlos) Spadone, el dueño del teatro, a saludar, le agradecí la reestructuración del hall. Antes de ser el Lola Membrives era El Cómico y se recuperaron muchas cosas de esa época. Vibra lindo este teatro. Creo que los dos nos sentimos muy plenos, en lo profesional y en lo personal.

Más sobre este tema Fede Bal se disfrazó de Carmen Barbieri: las imágenes del desopilante resultado

-Durante el verano, Fede Bal también se puso en la piel de una mujer para Kinky Boots. ¿Pudieron ver algo? Él también se preparó mucho y fue un gran éxito.

Nico: -No lo pude ver porque estuvo en Carlos Paz, está buenísimo que los hombres se animen a hacer este tipo de personajes y me alegro por él porque después de lo que le pasó en su vida, que esté viviendo algo lindo es merecido. Es un crecimiento muy fuerte para él. La había visto con Martín Bossi que estaba genial y la producción era increíble.

-Ya sos una referencia en el mundo teatral y se te nota súper asentado en tu rol de productor. ¿Encontraste tu lugar en el mundo?

Nico: -Mi lugar en el mundo es el escenario cuando estoy actuando. No hay nada que me dé más placer. La risa, la devolución, encontrarme con mis compañeros. Es muy loco porque yo arranqué en el teatro con un unipersonal y después hice obras con compañeros, al revés de lo que les suele pasar a otros. Lo único que no extraño del unipersonal es estar solo. Me encanta estar acompañado y son las escenas que más disfruto.

-¿Y producir?

Nico: -Me gusta mucho y creo que encontré un lugar en el que me siento muy cómodo y con un equipo que armé, llegan los resultados. Me gustaría cerrar la respuesta diciendo que tengo muchas ganas de producir mucho más de lo que estoy produciendo. Quiero tener tres obras en calle Corrientes, no una.

Julieta: "Mi hijo Valen hoy dio sus 'segundos' pasos acá. Que haya pasado acá en el Lola Membrives me emociona hasta las lágrimas, es algo que no me voy a olvidar nunca en la vida". G-plus

-¿Extrañás la tele?

Nico: -Extraño la tele pero en relación a los programas que hice. Tuve mucha suerte. Hice Son amores dos años, Casi Ángeles, Los Únicos. Son programas que quedaron en la gente. También me gustó mucho cuando hice la conducción de Como anillo al dedo. Extraño esa cosa popular, pero me pasó que haciendo teatro lo sentí también. Y ahora creo que está pasando eso. Es parecido. Hace 10 años que no hago ficción en tele.

-Yendo a un terreno más persona, Juli ¿es verdad que Valen, tu hijito que cumple 1 año el 19 de marzo, dio sus primeros pasos acá?

Juli: -Casi, casi. Te diría que dio los segundos pasos acá, fue hoy. Que haya pasado acá en el Lola Membrives me emociona hasta las lágrimas, es algo que no me voy a olvidar nunca en la vida.

Nico: -A mí también me emociona mucho ver esto. Estamos muy contentos y quiero aprovechar para agradecerles a todos los que trabajan acá porque 80 familias están viviendo de esto, así que es muy especial para todos.

Nico: "Vi la obra en Broadway y sabía que los derechos los tenía un argentino, o sea había llegado tarde (...). Después me enteré que los tenía Yankelevick y fue muy lindo porque él podría haber producido Tootsie solo, podría haber llamado a otro actor, pero me dijo 'siento que sos vos, quiero que la actúes, la produzcas y hagas la artística'”. G-plus

-Y finalmente, me gustaría saber cómo es el acompañamiento de ambas parejas de ustedes, Gime por el lado de Nico y Rolo por el de Juli. ¿Los esperan con ricas comidas cuando llegan tarde, por ejemplo?

Nico: -En mi caso, nos turnamos con Gime y sí. Con respecto a preparar en mi caso, me refiero a calentar en microondas o hacer unos fideos, ja, ja. A Gime le gusta... y sino la espero con sushi o algo comprado. Ayer igual me sorprendió y me esperó ella con un pollo de la rotisería pero que lo salteó con una magia y fue espectacular. Pero por el lado de la casa de Juli viene más gourmet la cosa... ¡Vas a la casa de ellos y no sabés cómo te atienden!

Juli: -Ja, ja. Me gusta mucho cocinar y Rolo también cocina, además de que él es dueño de un lugar de sushi que es el mejor, así que siempre tenemos también esa opción.