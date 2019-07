Hace dos semanas el rumor de que Flor Vigna y el coreógrafo Mati Napp estaban teniendo un romance y que incluso habían sido visto a los besos en un restaurante de Palermo, hizo que la bailarina salga a negarlo y afirme que los une una amistad. En La previa del show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) tuvieron a Nicolás Occhiato, que se prepara para debutar en el Súper Bailando, y la pregunta no faltó.

“Hablamos cada tanto, pero tenemos la misma relación de siempre. Normal, me deseó suerte”, aseguró, cuando le preguntaron si Flor le había contado algo sobre la versión. “¿Te dijo si está arrancando una relación?”, insistieron desde el programa de Tomás Dente y Noe Antonelli. “Yo no le pido explicaciones porque no tengo por qué”, aseveró, para repetir que tiene una buena relación con su ex y que todavía no se lo cruzó al coreógrafo.

"Yo no le pido explicaciones porque no tengo por qué". G-plus

La conductora del ciclo también agregó una picante información: “Dicen que está muy de mal humor Mati Napp, que estaba enojado porque se haya filtrado la información de que estaba con Flor. Le molestó mucho y no lo está pasando bien”, contó, sobre el muchacho que recientemente terminó su noviazgo con la bailarina Julieta Antón.

