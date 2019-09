Nico Occhiato respondió si Pampita 'le vuela la cabeza': "Antes de estar, necesito que nos conozcamos"

Ella, muy contenta con su flamante relación, ya anunció que no saldría con él por considerarlo demasiado chico. Él, por su parte, no le cierra la puerta, ¡sino todo lo contrario! Pero tranquilo, paso a paso. Y sobre todo, con un poco de criterio de realidad: ¡es quei nunca charlaron por fuera del Bailando!

Así lo dejó entrever el joven en cuestión, Nico Occhiato, en una entrevista a fondo con la revista Pronto en la que se deshizo en halagos para con Pampita, a quien definió como "la mujer más linda del país, la más deseada".

"No tengo problemas con la diferencia de edad porque siempre me sentí más grande de lo que soy", dijo el exnovio de Flor Vigna que, sin embargo, reconoció que hoy no tiene en mente tener una relación. "Llevo cuatro meses solo y estoy experimentando esto de estar soltero después de un noviazgo tan largo", remarcó.

Pero aclaró que a un affaire le diría que sí: "No me cierro a nada y si la otra persona te vuela la cabeza y te enamorás, buenísimo también", aseguró. Y a la pregunta de si la jurado del programa le volaba la cabeza, Nico se sinceró: "Me pasa algo raro con Caro: me parece divina pero no la conozco como persona".

"El tema es que antes de estar, necesito ir a tomar algo y que nos conozcamos. No la conozco más que de vista y por lo que se habla en la tele. Y nosotros no somos sólo lo que se dice en la tele". G-plus

Y sincero, cerró: "El tema es que antes de estar, necesito ir a tomar algo y que nos conozcamos. No la conozco más que de vista y por lo que se habla en la tele. Y nosotros no somos sólo lo que se dice en la tele. Obvio que es hermosa, es divina y todo el mundo quisiera estar con ella".