Nico Occhiato estaría saliendo con una compañera de trabajo: "Ella se llama Nadine Granata; se están conociendo"

A casi un año de separarse de Flor Vigna, Nico Occhiato estaría viviendo un apasionado romance con Nadine Granata, modelo que trabaja en Tenemos Wifi, según informó Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes, a las 10.30 horas, por Ciudad Magazine).

"Él no suele seguir en redes a las chicas con las que anda, justamente para que no digan 'anda con esta'. Pero sí les mira las historias y les da like, aunque no las sigue", comenzó contando la panelista de Carmen Barbieri

Luego, continuó: "La chica con la que anda Nico Occhiato la descubrí yo. La investigué. Es una chica divina, que trabaja con él en Tenemos Wifi, el programa que Nico conduce hace un montón y es la que más tiempo está en el elenco".

"Ella es modelo, dueña de una marca de lencería. Están los dos solteros. Los encuentros siempre se dieron en el departamento de él", detalló Berardi.

Segura de su información, Estefi señaló: "Tengo un vecino, allegado a la casa de Nico, que la vio llegar. Tengo pruebas de esto. Ella se llama Nadine Granata".

"Se engancharon y la están pansando bien. Se vieron varias veces. Se están conociendo. La están pasando bien”, sostuvo la panelista de Mañanísima.

ÁNGEL DE BRITO DIO DETALLES DEL ENCUENTRO DE FLOR VIGNA Y NICO OCCHIATO EN UN EVENTO

La semana pasada se llevó adelante la fiesta de Los Personajes del Año de la revista Gente y Ángel de Brito, invitado al evento, aseguró que Nico Occhiato no le quitó la mirada de encima a Flor Vigna.

"Voy a decir algo y que nadie me lo malinterprete. Yo me los crucé adentro mientras empezaba la ceremonia. Tenía a Flor cerca de un lado, y a Nico del otro lado, más o menos a tres metros de distancia uno del otro. Nico no paraba de mirarla a Flor", dijo Ángel en LAM.

Y subrayó: "Nico no paraba de relojear a Flor. Algo les quedó pendiente".