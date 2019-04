Dos semanas atrás, Flor Vigna (25) y Nico Occhiato (26) decidieron ponerles fin a sus 5 años de noviazgo, luego de superar una breve crisis que hizo tambalear la pareja en 2018.

"Nico necesita estar solo un tiempo. No sabemos si vamos a volver, por eso no queríamos hacerlo público en un principio. No hubo terceros en discordia ni nada raro", le dijo la actriz de la comedia teatral Una semana nada más a Ciudad, confirmando la ruptura.

"Fueron 5 años de una relación muy sana y esta también es una separación sana, con mucho diálogo entre nosotros y en la que ninguno de los dos quiere lastimar al otro porque nos queremos". G-plus

Guardando los mejores recuerdos de la relación y en pleno duelo, Flor le dedicó un profundo y cariñoso posteo a su ex en Instagram Stories: "Buena gente, hermoso, compañero. Una persona que me hizo reír y me mimó en momento difíciles como nadie. Todo eso y tanto más en 5 años. Es una separación con amor", escribió Vigna, en un fragmento del mensaje destinado a Occhiato.

Al ver la mención en su red social, el joven conductor no sólo le respondió en la misma y amorosa sintonía, sino que delineó la charla previa que tuvo con Flor antes de tomar caminos separados.

"Así como dice @florvigna, fueron 5 años de una relación muy sana y esta también es una separación sana, con mucho diálogo entre nosotros y en la que ninguno de los dos quiere lastimar al otro porque nos queremos, porque por más que nos distanciemos Flor va a seguir siendo una de las personas más importantes de mi vida. Porque lo hermosa que es por fuera no se compara con lo hermosa persona que es por dentro, no sólo conmigo, sino con toda la gente que la rodea. No sabemos qué va a pasar con nosotros en un futuro, pero hoy nos está pasando esto y elegimos ser sinceros. No es más que una separación de dos personas que se quieren mucho. Gracias por estos 5 años llenos de amor, risas, compañerismo y por hacerme tan feliz", expresó Nico, sosteniendo la decisión de separarse y librando al azar si más adelante vuelven, o no, a estar juntos.