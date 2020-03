Nico Occhiato y su cita fallida con una mujer: "No podés creer que haya gente así"

Luego de que Andy Kusnetzoff invitara a los famosos que asistieron a PH, Podemos hablar a que se reúnan en el punto de encuentro aquellos que "tuvieron una cita fallida", Nico Occhiato despertó las risas de todos al hacer una confesión al aire.

"Estando soltero, me di cuenta de algunas personalidades que no sabía que existían. Me pasó una vez algo muy loco, o no sé si es loco, ustedes me lo van a decir. El titulo sería 'materialista'", adelantó el conductor frente a los demás invitados.

Luego, dio más detalles de una salida con una mujer que no salió como esperaba: "Paso a buscar a una chica y como no voy a lugares públicos ahora porque no quiero que salga en los medios 'la nueva novia' cuando salí una vez, hablo antes y le digo que lamentablemente nos vamos a tener que ver en mi casa".

"La chica no era conocida, la conocí por las redes. La paso a buscar y su primera pregunta es ‘¿este es tu único auto?’. Le respondo que sí y desliza un ‘qué raro’. Después me pregunta dónde vivo y le digo que Colegiales desde hace 3 años, pero que en realidad era de Luzuriaga. Y no sabía dónde quedaba. Ponele que hasta ahí es normal", agregó.

Continuando con su relato, Occhiato dio detalles de la actitud que tuvo la señorita que no logró convencerlo: "Llegamos a mi casa, entra y dice '¿dos ambientes y medio? ¿Es tuyo o alquilás? Yo en un momento me asusté, le hIce el chiste si era de la AFIP y me responde 'no, es para saber'. Cuando le cuento que alquilo me dice 'ah, yo pensé que ustedes...'. Ahí ya no me divirtió más".

"Pedimos para comer, ella quería sushi y yo no como eso. Entonces le digo ‘¿te molesta si te pido sushi y yo me pido otra cosa?’ Por ahí está mal. Y ahí toda la charla fue materialista. Y en un momento me frené y le digo 'no entiendo con qué te esperabas encontrar, pero yo soy esto'", añadió.

Y cerró, entre risas: "Y ahí me di cuenta que no daba para más y traté de ser muy sincero. Cuando terminamos de comer le dije que era hasta acá. ‘¿Nada más?’ Me dice. La llevé a su casa en silencio y en el medio de la charla incómoda me tiró ‘esperaba otra cosa’.’¡Yo también!', le quería decir!. No podés creer que haya gente así".

¡Qué momento!