Nico Cabré reveló cómo reaccionaría si su hija Rufina decide ser actriz y la critican: "No quiero ni pensarlo porque no sé qué saldría de mí"

En medio de una profunda entrevista en la que habló de su presente laboral, Nicolás Cabré se sinceró sobre la posibilidad de que Rufina, la hija de 8 años que tuvo con Eugenia “la China” Suárez, se dedique al mundo de la actuación como sus padres.

“Mi hija no expresa ganas de seguir mis pasos, por lo menos aún no lo expresa. Puede pasar cualquier cosa y la apoyaré en todo lo que quiera y trataré de darle las mejores herramientas posibles”, comenzó diciendo Cabré en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuando a su experiencia personal, el entrevistado recordó a su papá: “Quiero ser el 2% de lo que fue él como padre. Eso lo dirá Rufi el día de mañana. Yo trato de estar, de acompañar, de amoldarme”.

"Mi hija no expresa ganas de seguir mis pasos, por lo menos aún no lo expresa. Puede pasar cualquier cosa y la apoyaré en todo lo que quiera y trataré de darle las mejores herramientas posibles". G-plus

“Mi papá sufría mucho cuando me criticaban”, agregó. Al mismo tiempo que reveló como e manejaría si criticaran a su pequeña por sus labores: “No quiero ni pensarlo porque no sé qué saldría de mí”.

Por último, indagado por cómo lidia cuando la China se lleva a Rufina de viaje por trabajo, Nicolás cerró: “Yo lo disfruto. Que tenga la posibilidad de viajar, de conocer los lugares, me da mucha alegría. Obviamente que la extraño y la llamo todos los días. A mí me da mucha alegría que se disfruten. Lo que sueño para Rufi es que se ría”.