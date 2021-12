Nico Cabré habló de su nueva postura frente a la prensa: "Estoy mucho más tranquilo, el único límite que pongo es mi hija"

Pese a que prefiere el perfil bajo y no es de dar muchas notas, Nicolás Cabré aceptó la invitación para tener un mano a mano con Jey Mammon en Los Mammones, y habló de cómo es su nueva postura frente a la prensa.

Todo comenzó cuando el conductor le hizo una seguidilla de preguntas: “¿Estuviste cerca de boxear a un notero o un fotógrafo alguna vez?”, indagó. A lo que el invitado se rió, pícaro, al inclinarse por la paleta que decía “No”.

Sin embargo, rápidamente Cabré se explayó: “Pero, pará. He tenido discusiones, ahora boxear no, no soy de esos. Sí he tenido mis dichos e hice cosas que se han conocido”.

"Hoy por hoy, el único límite que pongo es mi hija. Si estoy con Rufi, evítenme, pero después ya entiendo que hay cosas que van a preguntar, cosas que se van a decir y las entiendo". G-plus

“Con ese tema estoy mucho más tranquilo. Lo entiendo de otra manera. Hoy por hoy, el único límite que pongo es mi hija. Si estoy con Rufi, evítenme, pero después ya entiendo que hay cosas que van a preguntar, cosas que se van a decir y las entiendo”, agregó, en referencia a la hija que tiene con Eugenia “la China Suárez.

Y cerró: “He intentado modificar algunas cosas, no creo que la culpa sea toda de ellos. Y he tratado de cambiar. Después, saqué mis conclusiones si sirvió o no sirvió”.