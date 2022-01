Nico Cabré contó cómo encara los cortes en sus relaciones: "Obviamente que sufro y me duele, pero la peleo hasta que hago el click"

A poco de conocerse que le puso punto final a su historia de amor con Laurita Fernández y luego de que el público y seguidores hayan sido testigos de las novias que pasaron por su vida lo largo de su carrera, Nico Cabré habló cómo nunca sobre cómo encara el final de las relaciones.

Todo comenzó cuando Germán Paoloski, el conductor de No es tan tarde, le recordó una frase que había lanzado el galán tiempo atrás: “Dijiste ‘no sufrí mucho por amor. Cuando las cosas no funcionan, se corta y listo’. Fuiste contundente”, remarcó.

Fue entonces que Cabré se sinceró ante las cámaras: “Sí, me pasa eso. A veces la peleo mucho, no es que digo ‘no, bueno, listo, chau, se fue’. Obviamente que sufro, me duele, me da lástima pero es como todo un proceso. La peleo, la peleo hasta que entro como en un estadío si querés o algo me hace click, y ahí decididamente no tengo más (para dar), no soy yo cuando no va”.

“A veces la vida es muy simple y se la mostramos a nuestros hijos, somos nosotros la que no la miramos. Es como ese juego que tenés que meter el cuadradito en el círculo, por más que quieras encajarlo, no va a entrar. Lo aprendés a los 3 años y después nos olvidamos de eso”, agregó.

Y cerró, sincero: “A veces hay que admitir, hacer un mea culpa y pedir perdón si hay que hacerlo; y decir ‘esto no entra’. Deseo con todo mi corazón que esto funcione y sea todo perfecto, pero a veces no sale”.