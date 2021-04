Nicki Nicole se convertirá en la primera argentina en visitar el show de Jimmy Fallon: “La vamos a romper”

La cantante Nicki Nicole anunció este miércoles que la semana próxima visitará el late night show de Jimmy Fallon, uno de los más conocidos del mundo, en donde cantará dos temas junto al portorriqueño Lunay. De esta manera, la intérprete se convertirá en la primera argentina en participar de ese ciclo que tiene una enorme repercusión a nivel internacional.

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi ocho millones y medio de seguidores, la cantante publicó el anuncio del programa que se podrá ver el martes 27 de abril. “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, martes 27-4. Nicki Nicole con la participación especial de Lunay”, se puede leer en la imagen promocional.

“Gracias Jimmy Fallon por invitarme a ser parte de The Tonight Show. Estaré cantando Wapo Traketero, la canción que me trajo hasta acá y #NTMN. Gracias Lunay por acompañarme, la vamos a romper. Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos en el mundo”, escribió Nicki Nicole junto a la imagen.

"Estaré cantando Wapo Traketero, la canción que me trajo hasta acá y #NTMN. Gracias Lunay por acompañarme, la vamos a romper" G-plus

The Tonight Show cuenta con la conducción del actor y humorista Jimmy Fallon, y se transmite de lunes a viernes a través de la cadena norteamericana NBC, aunque cuenta con una gran repercusión a nivel mundial a través de las redes sociales. Está al aire desde 2014 y es el sucesor de The Late Night with Jimmy Fallon, que salió al aire en 2009, y en el ciclo entrevista a políticos y artistas, con la ocasional presentación de músicos como será el caso de Nicki Nicole el próximo martes.