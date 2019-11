Netflix reveló cuáles son las 10 series internacionales más vistas por los argentinos

Si bien en estos tiempos de consumo cultural globalizado ya no es tan fácil trazar fronteras entre países, hilando fino se puede distinguir cómo cada uno delinea sus propios gustos cuando se trata de elegir una serie para maratonear.

Los argentinos también tenemos nuestros favoritos en materia de series internacionales. Y así lo demostró Netflix, que acaba de revelar la lista de producciones extranjeras más vistas en el país.

El ranking es ecléctico e incluye títulos como Dark, La casa de las flores, Sex Education, Bodyguard, Black Mirror y Alta Mar, entre otras. “A nuestros miembros en Argentina les gusta ver contenido local increíble como Apache, pero también están descubriendo programas de todo el mundo todos los días. La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país", dijo Bela Bajaria, vicepresidenta de Originales Internacionales.

A continuación, nuestras series internacionales favoritas:

Sex Education (Reino Unido)

Sigue los días de Otis Milburn, un adolescente inexperto y carente de habilidades sociales que vive con su madre, una terapeuta sexual. A pesar de estar rodeado de manuales, videos y charlas abiertas sobre sexo, Otis es reticente en el tema. Hasta que se da cuenta de que puede usar sus conocimientos para mejorar su estatus y abre junto a Maeve, una chica ruda y lista, una clínica de terapia sexual clandestina para ayudar a sus compañeros.

Arenas movedizas (Suecia):

Una estudiante ejemplar es la principal sospechosa de una matanza en una escuela. Poco a poco, la oscuridad empieza a resquebrajar la fachada encandilante de un mundo perfecto y se descubre la verdad. Tremendamente adictiva y con giros sorprendentes hacia el final.

Dark (Alemania)

Una saga familiar con un giro sobrenatural que se sitúa en un pueblo alemán, donde las desapariciones de dos niños dejan al descubierto las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre cuatro familias. Una historia con tintes sobrenaturales que está plagada de viajes en el tiempos, vueltas, intrigas entre personjaes y preguntas sin resolver que desafían el ingenio del espectador.

The End of the F***ing World (Reino Unido)

Un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera. Se trata de una serie de comedia negra que está basada en una novela gráfica; ya está disponible su esperada segunda temporada.

La Casa de las Flores (México)

En esta comedia negra, una adinerada matriarca interpretada por Verónica Castro intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios. Delirante y con aires de novelón, la serie engancha con su humor y personajes pintorescos.

The Rain (Dinamarca)

El mundo como lo conocemos llegó a su fin. Seis años después de que un virus devastador aniquilara a través de la lluvia a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos daneses emergen de la seguridad de su búnker y se encuentran con los despojos de la civilización. Pronto se unen a un grupo de jóvenes sobrevivientes y juntos se embarcan en una peligrosa travesía por la región en busca de una señal de vida.

Bodyguard (Reino Unido)

Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó. Atrapante desde el minuto uno y excelente actuación de su protagonista, el escocés Richard Madden.

Black Mirror: Bandersnatch (Reino Unido)

Además de elegir el resto de los episodios autoconclusivos de la serie distópica, en Argentina fue muy bien recibido este capítulo extenso que permite al usuario la interacción y elegir distintas resoluciones al estilo de los libros "Elige tu propia aventura". En 1984, un joven programador decide diseñar un videojuego basado en una novela fantástica y, en el proceso, comienza a cuestionarse la realidad. El autor del libro no tuvo un final feliz, él tiene que elegir su propia aventura.

Alta Mar (España)

Trata de las intrigas y relaciones entre los pasajeros de un magnífico barco que viaja de Europa a Sudamérica en busca de un mejor futuro. En el medio, hay un misterio por resolver: el asesinato de una viajera cuyo nombre no aparece en la lista de pasajeros y a quien nadie recuerda. Amor, intriga y muchas mentiras en un navío que oculta una historia y un secreto en cada camarote.

The Forest (Francia)

Ella solo quiere encontrar a su hermana gemela, desaparecida en una zona de Japón con una terrible reputación: el bosque de los suicidios.