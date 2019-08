Los nervios del Pollo Álvarez, a horas de dar el "sí" junto a Tefi Russo: "Duermo mal y tengo principio de..."

En medio de la cuenta regresiva para dar el "sí" junto a Tefi Russo (32), cocinera con quien está en pareja hace dos años, el Pollo Álvarez (36) se sinceró sobre cómo vive estas 24 horas previas.

"Estoy muy nervioso", reconoció el conductor de Nosotros a la mañana, quien el 7 de agosto por la mañana firmará la libreta roja junto a su pareja, bajo la mirada atenta de sus seres queridos…¡para luego celebrar el gran evento en un reconocido boliche porteño!

"Estoy muy nervioso. Duermo mal, tengo principio de ataques de pánico, tengo los dientes raros porque me levanto así como tenso… no es joda, estoy hablando en serio. De verdad que la estoy pasando mal en la previa". G-plus

"Duermo mal, tengo principio de ataques de pánico, tengo los dientes raros porque me levanto así como tenso… no es joda, estoy hablando en serio. De verdad que la estoy pasando mal en la previa", agregó, en diálogo con Pampita Online, sin ocultar sus sensaciones antes del gran día.

Ese mismo día, Álvarez había dado detalles de las razones que lo llevaron a dar un paso más en su relación con Russo: "¿Por qué decido casarme? Primero porque entiendo que el casamiento es la celebración del amor. Entiendo que esté devaluado en los tiempos que corren, pero para mí es la celebración del amor. A mí me encanta casarme, me quise casar toda la vida. ¿Por qué no me casaba? Porque no encontraba a la mujer de mi vida. Apareció ella, me cambió la vida, me hizo mejor persona y me siento mejor. Entonces, decido casarme. Por suerte me dijo que sí", decía, emocionado, en su programa.

¡Se viene el gran día!