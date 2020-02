La Negra Vernaci y el polémico afiche de Jimena Barón: "Se equivocó fiero, pero a ella no le perdonan nada"

La polémica campaña que realizó Jimena Barón para promocionar su nueva canción, usando afiches similares a los que usan los servicios de prostitución, encendió un acalorado debate y más de una despiadada crítica. Lejos de mirar para el costado, la actriz y cantante salió a aclarar el fin de su campaña, alzó la bandera feminista, remarcó que le parece “inhumano y un espanto la trata de personas” y pidió disculpas por si alguna persona se sintió afectada.

Sin embargo, eso no alcanzó para que las voces se acallen. Por el contrario, más de un personaje público opinó del tema. Un ejemplo fueron las palabras que pronunció Elizabeth “Negra” Vernaci, en su programa radial La Negra Pop, en el que subrayó que Barón se equivocó con su accionar, pero destacó los puntos nobles de la artista.

"Hay que tener mucho cuidado con lo que uno publicita para querer que lo vean. Miremos lo que le pasó a la pobre Jimena Barón. La verdad es que a veces te equivocás y te equivocás fiero. No te la dejan pasar. Una vez que uno abrió una puerta, y Jimena abrió varias puertas, la gente se cree con derecho a opinar sobre cómo educás a tu hijo, si está bien que le bailes en culo, si está bien que tengas esa pareja o tengas otra pareja, si está bien que cog... con uno o que cog... con veinte. Pero en este caso me parece que la pifió”, comenzó diciendo la conductora, dejando en clara su postura.

Más sobre este tema La presidenta de la Asociación Madres Víctimas de Trata, durísima con Jimena Barón: "Nos destruyó, tenemos el corazón sangrando"

Luego, agregó: “A mí me da pena Jimena porque creo que no toma dimensión de lo que genera, porque genera mucho, y es una chica que es un amor de pendeja, le está yendo bárbaro y le tiene que ir mejor todavía. Pero salen a pegarle con todo y no le perdonan nada”.

Por último, La Negra se permitió darle un consejo: “Quizás lo que debería hacer Jimena, porque leí su respuesta, es que en ese grupo de 50 personas que están trabajando con ella, debería tener 1 o 2 personas que tengan que ver con el género y el feminismo para que la puedan orientar. Porque al que nunca le van a decir nada es al que no hace nada, al que no genera nada, y Jimena es generadora de cosas. No se le puede pedir a Jimena que haga lo que tiene que hacer otra, y cada uno abarca los temas cómo los puede abarcar. Creo que Jimena está mal asesorada. Tendrían que asesorarla mejor. Con 2 o 3 personas que trabajen en género dentro de su equipo se evita estas situaciones y puede igual decir lo que quiere. No es que le van a decir lo que tiene que decir a alguien como Jimena, o a cualquier mujer que está independiente, tratando de llevar una carrera adelante y criando un hijo".