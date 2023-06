Nazarena Vélez vivió una desopilante situación con Leevon Kennedy en el baño y Yanina Latorre lloró de la risa

La presencia de Leevon Kennedy en LAM hizo que Nazarena Vélez viva una íntima situación con la invitada en el baño de la productora.

Lo que no imaginó la panelista fue que la propia Leevon la contaría al aire y daría paso a un desopilante momento televisivo que hizo tentar de la risa a Yanina Latorre, atónica con la situación.

NAZARENA VÉLEZ VIVIÓ UNA DESOPILANTE SITUACIÓN CON LEEVON KENNEDY

Leevon Kennedy: -Le quiero decir gracias a Nazarena que me ayudó en el toilette. Me puse un body y me ayudó a prendérmelo. ¡Me metió la mano en la chuchi!

Nazarena Vélez: -Y vos, Ángel, pensás que yo no hago nada por el programa.

Ángel de Brito: -La chuchi presidencial.

Nazarena: -Yo lo doy todo por este programa.

Andrea Taboada: -¿Es cierto esto?

"Le quiero decir gracias a Nazarena que me ayudó en el toilette. Me puse un body y me ayudó a prendérmelo. ¡Me metió la mano en la chuchi!", contó Leevon. G-plus

Ángel: -Es cierto esto y estamos en vivo... Vos, Leevon, con Carmen Barbieri, ¿todo bien?

Leevon Kennedy: -Es amorosa Carmen, la quiero. ¡Es tan buena persona!

Nazarena: -Bue.. No sé qué me pasa hoy.

Ángel: -Estás sin filtro. Le viste la conch... a esta y...

Leevon Kennedy: -Mirá gorda que voy a hacer pipi y tenés que ayudarme de nuevo con el body.

Nazarena: -Tampoco te voy a tocar la conch... todo el día.

Ángel: -Ya se le hizo vicio.

Nazarena: -Vamos a controlarnos un poco. Yo fui al baño y ella me dijo 'ay, no se me abrocha'. Me agaché y la abroché.

Ángel: -¿La viste toda?

Yanina Latorre: (Se tentó de la risa)

Leevon Kennedy: -Lo que pasa es que no me puedo agachar.

Yanina: -¿Esto está pasando al aire? Yo no sé qué decir. Naza, ¿te lavaste las manos?

Fernanda Iglesias: -¿Tenía bombacha?

Nazarena: -No, no. Estaba con la vagina.

Yanina: -¿Está toda depilada?