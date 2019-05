Dedicada de lleno a la crianza de sus tres hijos Barbie, Gonzalo y Thiago, Nazarena Vélez deja en claro que el vínculo que los une con cada uno de ellos es de pura complicidad... ¡y varios sincericidios!

Así lo reflejó la propia actriz en su paso por Pampita Online, el ciclo que conduce Carolina Ardohain por Net TV: "Yo me hago la estúpida y me pongo a sacar a fotos, fundamentalmente para las redes sociales. Y el otro día me saqué algunas en pijama, con una cacerola en la mano. Entonces Barbie me mira y me dice '¿qué necesidad, mamá? Con la olla en la mano. Para que te pongan qué cacerola y ese tipo de cosas'", contó al aire.

"Me dice 'mamá, es re grasa. Contame, ¿qué sentiste? ¿Por qué agarraste el colador y te sacaste la foto?'. Después me dice 'mi instagramer favorito te está bardeando'", agregó la invitada, entre risas.

Por último, Nazarena le imprimió humor a la anécdota y cerró: "Pero no es que me llama y me lo dice. A veces me pone directamente en el privado 'mamáaaaaa', o el emoji de la chica que se agarra la frente con un 'Diossss'. Barbie no me reprochó nunca nada, pero sí me dijo 'no me gusta verte llorar ni que muestres tanto tu talón de Aquiles' en cámara".