Nazarena Vélez mostró la enorme panza de Barbie, a muy poco de dar a luz: "¿Cuándo nace?"

En medio de la cuenta regresiva para que Barbie Vélez de a luz a su primer bebé, fruto de su amor con Lucas Rodríguez, Nazarena compartió un dulce video de su hija luciendo su enorme panza.

“¿Cuándo nace? La fecha es el 22/2. Yo dije el 18. ¿Ustedes?”, indagó Nazarena en su cuenta personal de Instagram junto al posteo que enterneció a sus seguidores y en el que se animaron a dejar sus pronósticos sobre el día que la actriz será mamá.

“Te amo @barbiepucheta #CuentaRegresiva”, agregó la panelista de LAM, tachando los días del calendario para que nazca el nuevo integrante de la familia, a quien espera con mucha felicidad y emoción.

BARBIE VÉLEZ CONFESÓ CUÁL FUE EL MOMENTO QUE MÁS VERGÜENZA LE HIZO PASAR SU MAMÁ

Barbie Vélez pasó por LAM y se sometió a una imperdible entrevista de su mamá, Nazarena Vélez, quien reemplazó temporalmente a Ángel de Brito en la conducción.

“Quiero saber, ¿cuál fue el papelón más grande que te hice pasar? Pensalo tranquila porque hay unos cuántos”, fie la consulta de la angelita. A lo que Barbie no dudó: “Ya está. El día que dijiste (en televisión) que me hice señorita. Ese es un meme que me va a seguir de por vida”.

“En ese momento, pensé ‘no debe ser tan grave, ¿quién lo habrá visto?’. El tema fue cuando volví al colegio al otro día, que me di cuenta que todo el mundo lo había visto y todos me preguntaban por eso”, agregó.

Y cerró, entre risas: “Después de darme cuenta en el colegio lo que se había generado, me enojé. Hoy lo tomamos con naturalidad, pero a los 14 años te da mucha vergüenza”.