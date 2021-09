Nazarena Vélez mandó al frente a Barbie y mostró cómo quedó su look después del casamiento: "Estás matada"

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez pasaron por el Registro Civil. Acto seguido, celebraron su unión formal con sus amigos y familiares. Y su mamá, Nazarena Vélez, demostró que la alegría del festejo quedó impregnada en el vertido de la novia... ¡que se manchó todo!

Luego de que pasaran una tarde increíble en familia, Nazarena registró cómo quedó el look de su hija, que lució un vestido blanco corto y ceñido al cuerpo, y el del flamante esposo, Lucas Rodríguez.

"Así quedó la novia... Mostrame hija, date vuelta. Estás matada, ¿qué te pasó? No, no... Pero decime qué te pasó en el vestido. Mostrame, mostrame... Dejame ver. No sé, pero el novio quedó impecable", expresó Naza, entre risas.

La pareja ya se casó legalmente pero el sábado celebrará su amor con sus amigos y familiares en la increíble fiesta que vienen planeando desde hace tiempo.