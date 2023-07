Nazarena Vélez, a fondo sobre las infidelidades de Fede Bal: "Estos tipos son psicópatas"

Aunque pasó el tiempo, Nazarena Vélez es tajante sobre Fede Bal y asegurar que nunca lo perdonará. Cuando en LAM debatían sobre las infidelidades se habló del conductor de Resto del mundo y la panelista fue muy picante.

“En líneas generales, este tipo de tipos, esta clase de hombres, son psicópatas”, definió, filosísima, en clara alusión a la relación que tuvo Barbie Vélez con el actor. “Son tipos que te engañan y que te dicen ‘es mentira, no te estoy cagando’. Te dicen ‘mentira, mi amor, si te amo’”, aseguró.

“Y vos le creés porque estás enamorada e intoxicada. Te niega todo. Te encuentro con ‘el cuerno’ y me lo negás, te vuelvo a encontrar con ‘el cuerno’ y me lo volvés a negar, me psicopateás, me invitás a un lugar… Llega un momento en el que te volvés loca, es obvio”, lanzó.

EL FUERTE MOTIVO POR EL QUE NAZARENA VÉLEZ NO QUIERE CRUZARSE CON FEDE BAL

A siete años de la conflictiva separación de Barbie Vélez y Federico Bal, Nazarena Vélez explicó con contundencia por qué no quiere ni cruzarse con el hijo de Carmen Barbieri.

"Este tipo de tipos, esta clase de hombres, son psicópatas. Son tipos que te engañan y que te dicen ‘es mentira, no te estoy cagando’". G-plus

"Ángel y mamá se adoran. El tema es que a los dos les gusta ser picantes", dijo Fede en una nota que le dio a LAM, desde los Martín Fierro.

Acto seguido, Ángel de Brito le preguntó a Nazarena Vélez qué haría si Bal asiste al programa y la actriz fue categórica en su respuesta.

Una situación similar viviría Carmen si va a LAM, enemistada tanto con Vélez como con Marixa Balli.

NAZARENA VÉLEZ LO QUIERE LEJOS A FEDE BAL

Ángel de Brito: -Ahí estaba Fede Bal hablando de mi relación con Carmen. No sé qué hablarán a mis espaldas estos dos de mí.

Nazarena Vélez: -Mucho, se ve.

Ángel: -Me tendría que invitar Carmen a su programa y ella venir de vuelta, como hicimos el año pasado.

Nazarena: -¡Hermoso! ¿Estás para ir allá?

Ángel: -Vos no estabas justo el día que vino Carmen.

"No lo quiero ver, no lo quiero cruzar, no lo quiero ver. Nada, nada, porque no sé cómo reaccionaría". G-plus

Nazarena: -Es verdad, estaba haciendo teatro. Invitala el viernes que no estoy. Me voy a Lanús a hacer teatro.

Ángel: -¿El viernes no estás? Carmen, bienvenida a LAM. Vení con Carmencito (Fede Bal).

Marixa Balli: -¿Y yo dónde puedo ir?

Ángel: -Ah, teníamos otro problema que habíamos olvidado.

Marixa: -Naza, voy a la boletería. Te acompaño.

Ángel: -Esto se lo pregunté a Naza el año pasado, vos, Marixa, si viene Carmen ¿qué harías? ¿Te quedarías ese día o me pedirías retirarte?

Marixa: -No, yo me quedo.

Nazarena: -Muy bien.

Marixa: -Que me diga en la cara que me pidió perdón.

Ángel: -Yo creo que Carmen vendría. Nazarena es el límite. Pero con vos me parece que no se animaría. Hay una guerra antológica.

Marixa: -Porque lo que hizo fue muy fuerte.

Ángel: -Porque vos vas a hablar. Nazarena me dijo "yo no le hablo. No la saludo, nada".

Nazarena: -Nunca confíes en mi palabra...

Ángel: -Yo te creí. Se acaba de caer la invitación a Carmen Barbieri. ¿Y si viene Carmencito?

Nazarena: -No, con él yo no estoy. No.

Ángel: -¿Si viene Fede vos te vas?

Nazarena: -Con él no estoy. No lo quiero ver, no lo quiero cruzar, no lo quiero ver. Nada, nada, porque no sé cómo reaccionaría.

Ángel: -Por las dudas...

Nazarena: -Claro, para evitar un mal momento.