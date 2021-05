Nazarena Vélez contó su reacción por las fuertes declaraciones de su hijo Chyno Agostini: "Fue fuerte escucharlo decir 'ya perdoné a mis papás'"

Con 20 años y haciendo una carrera musical en el mundo del trap, el Chyno Agostini busca hacer su propio camino en los medios, lejos de sus padres Nazarena Vélez y Daniel Agostini. La actriz estuvo invitada a Hay que ver y reflexionó sobre una dura frase que dijo su hijo en el mismo ciclo sobre sus padres.

“Las cosas que me pasaron de chico a mis viejos ya se las perdoné. Si volvieran a pasar, se las perdonaría de nuevo porque son mis viejos”, señaló, en el ciclo y Nazarena fue muy autocrítica. “Escuchar ‘ya los perdoné a mis padres’ fue fuerte, eh. ¡Me estaba hablando!”, comentó, con una carcajada.

“Yo me equivoqué mucho. Siempre que me preguntan de qué me arrepiento de lo que hice en televisión, yo siempre digo de haberme peleado con Daniel por el Chyno. No porque no se lo haya merecido Daniel, sino por el Chyno. Él tenía 6 años cuando nosotros nos separamos y vivió todo eso”, aseguró, y recordó el violento episodio que tuvo con su ex en 2013 cuando terminó rompiéndole el auto por una disputa que tenía por la tenencia de Gonzalo.

"Me arrepiento de haberme peleado con Daniel por el Chyno. Fue un horror, pobrecito, pero uno lo hace desde el amor y la desesperación. Yo no me lo perdono. Hacía tres meses que no veía a mí hijo y yo te rompo la casa". G-plus

“Fue un horror, pobrecito, pero uno lo hace desde el amor y la desesperación. Yo no me lo perdono. Hacía tres meses que no veía a mí hijo y yo te rompo la casa”, rememoró. “Yo estaba ganando muchísimo en Carlos Paz como productora, no necesita eso, pero era una desesperación no ver durante esos meses a mi hijo”, contó.

También la exvedette contó que aunque el cantante nunca se disculpó con ella, hoy tienen una relación cordial. “Hoy estamos en una situación de paz porque lo decidí. A los 16 años el Chyno dijo ‘no me quiero ir con vos ni con vos’. Me quiero ir solo”, se sinceró. “Él entendió el trasfondo, pero cuando vos agarrás a un hijo de rehén para ver de qué lado está, es fuerte. No está bueno”, culminó Nazarena Vélez.