Naza Di Serio se enojó con los participantes de 100 argentinos dicen por no cumplir las reglas: "¡Se escuchó!"

Para participar de 100 argentinos dicen, los invitados deben conocer las reglas para poder participar y obtener la mayor cantidad de puntos. Sin embargo, Naza Di Serio se encontró con un grupo que la sorprendió, al punto de que les llamó la atención en vivo.

Todo comenzó cuando la conductora lanzó como consigna “¿qué comió alguien que tiene blanco en la boca?”. Pero al concluir la primera ronda, Naza encontró a una participante hablando con la que acababa de contestar y le preguntó qué había dicho.

“¡Vamos Sole!, ¿eh? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué quiere preguntar?”, le cónsul, ocultando su disgusto. “Quería saber si puedo hacer una pregunta, pero no. Es que no me toca a mí”, se defendió la participante, sin saber que lo suyo iba a ser solo la punta del iceberg.

NAZARENA DI SERIO LE LLAMÓ LA ATENCIÓN A UN EQUIPO EN 100 ARGENTINOS DICEN

Tras consultarle a Sole y Vero sobre la consigna, la conductora se mostró se sorprendió porque esta última le pegó a la mesa por haber errado. “¡Bueno, bueno! ¡Se dejan de soplar!”, les advirtió, tras escuchar que hablaban nuevamente entre ellas.

“¡Ay,no! Tengo que pedir una cruz para ustedes porque soplaron. ¡Dijeron en voz alta ‘queso crema’ y se escuchó!”, dijo Naza, en comunicación con la producción. “Imaginate vos que desde acá no escucho”, se defendió la participante que todavía no había respondido.

“No pueden hablar entre ustedes para nada, ni con la que va a responder ni con la que ya respondió. Nada. No se puede”, aclaró Naza Di Serio que al escuchar que la última participante decía ‘queso crema’, no ocultó su ironía. “¡Qué raro! ¿Cómo llegaste a esa conclusión?”, le dijo, con un gesto de suspicacia.