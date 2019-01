El amor le llegó a Nati Jota (24) a principios de 2018 cuando menos lo esperaba. La periodista e influencer había viajado con sus amigas a Cancún para vivir unas vacaciones a pura diversión y soltería.

Sin embargo, el destino la cruzó con el rugbier chaqueño Bruno Siri y el flechazo fue instantáneo. Desde entonces, Nati y su novio mantienen una relación a distancia, aunque pronto el joven se instalará en Buenos Aires.

Divertida y espontánea, la periodista contó la frase que Bruno le dijo a sus amigos cuando la conoció. “Él sabía quién era yo, pero no es que me seguía en las redes. Un poco me miraba en la tele porque como estoy en ESPN y es un canal que pasa rugby un poco me veía”, comenzó en Los Ángeles de la Mañana.

“Pero me cuenta que me cruzó en el ascensor del hotel y le dijo a los amigos ‘hoy me chapo a Nati Jota.. o a la tetona esa o algo así’, ja ja ja”, completó Nati Jota con una carcajada, que contagió a todas las panelistas del programa.

¡Mirá el video!