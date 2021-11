Natalie Weber, súper sincera sobre la versión de crisis con Mauro Zárate: "Los jugadores son intensos"

Cuando Mauro Zárate (34) dejó de seguir a Natalie Weber (35) en redes surgieron rumores de crisis de pareja, que la madre de Mía (9) y Rocco (6) admitió: "La distancia hace todo como más denso, los futbolistas son intensos, yo también".

Aunque antes había advertido: "No estoy separada, pero a la distancia todo se hace más chicloso".

Es que a principios de septiembre el futbolista se incorporó al América de Brasil, y se instaló a vivir en Belo Horizonte, dentro del estado de Mina Gerais. "Entonces, flasheó y me dejó de seguir en Instagram, pensé que nadie se iba a dar cuenta y se dieron cuenta", explicó Weber en Los Ángeles de la Mañana.

"Fue bastante bolud… e infantil también, porque ya estamos grandes para dejarnos de seguir. Que te bloqueo… pero qué vamos a hacer". G-plus

Dura con su pareja, con quien lleva 12 años, Natalie criticó el frío gesto que Zárate tuvo en redes sociales: "Fue bastante bolud… e infantil también, porque ya estamos grandes para dejarnos de seguir. Que te bloqueo… pero ¿qué vamos a hacer?".

NATALIE WEBER SE EXPLAYÓ SOBRE SUS CONFLICTOS CON MAURO ZÁRATE

A pesar de haber negado la separación, Natalie reconoció roces con Mauro: "Discutimos, pero no por un tema de celos. Son cosas que van pasando, estamos enfrentando varias cosas y a veces intercambiamos opiniones cuando no pensamos lo mismo, y pasa esto".

Luego, aclaró: "Estamos con un par de frentes, resolviéndolos que tampoco tienen que ver con la distancia. Espero que se solucionen. Sino, me siento acá de nuevo. Ja, ja.

Al final, Natalie Weber descartó que sus problemas con Mauro Zárate sean por terceros en discordia: "Pero no es por mujeres, infidelidad ni nada por el estilo. Estoy segura, y si es infiel, la hace bien porque no me entero".