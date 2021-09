Natalie Weber mostró fotos de las cicatrices que le quedaron tras su mastectomía: "No me avergüenzan"

Natalie Weber fue diagnosticada con cáncer de mama en 2016. Tras un intenso tratamiento que requirió cirugía, logró recuperarse. Sin embargo, le quedaron cicatrices en su piel de la masectomía que, lejos de avergonzarla, la enorgullecen y visibilizan su valentía.

A través de sus stories de Instagram, un usuario quiso saber si a la modelo le quedaron marcas de las cirugías a las que debió someterse mientras enfrentaba la enfermedad.

Entonces, la modelo dijo que sí y compartió una selfie en la que se le ven. "Una de las tantas... No me avergüenzan, todo lo contrario", expresó destacando la cicatriz con un círculo rojo.

En este contexto, la expanelista de Pampita Online también aclaró si está curada del todo o si hay "riesgo" de que vuelva a padecer la enfermedad.

"Tuve una enfermedad que gracias a Dios no está más. Me hicieron masectomía bilateral que es una cirugía radical para que no haya margen de error y no vuelva a aparecer", cerró haciendo hincapié en que aunque está curada siempre se hace los chequeos médicos pertinentes para sentirse segura.