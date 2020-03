Natalie Weber habló tras la supuesta acusación de las 'mamis' de Whatsapp: "Dejen de ensuciar a la gente gratis"

El comienzo del ciclo lectivo 2020 intensificó la actividad lógica de los grupos de chats de padres, y luego de la polémica con Luciana Salazar con respecto a la reunión con los maestros de Matilda, ahora también Natalie Weber (34) quedó en el centro del escándalo.

Es que en Confrontados contaron la bronca que supuestamente existe contra la esposa Mauro Zárate (32): "En el colegio a donde lleva a los nenes y donde ahora están con el tema de la adaptación, las mamis dicen que dejó su auto bastante amplio en doble fila cuarenta minutos, obstruyendo el tránsito de los demás autos".

Ante esta situación, Ciudad se comunicó con la madre de Mía (7) y Rocco (4), quien afirmó: “Si Confrontados dijo eso que pongan pruebas. Sino que dejen de ensuciar a la gente gratis. Es obvio que no pasó lo que dicen”. Luego, continuó con su descargo: “Llevo a mis hijos al cole en el auto todas las mañanas y estoy en el grupo de WhatsApp como todo el mundo. Tengo la mejor onda con todas las madres. Con algunas soy amiga, con otras nos saludamos cuando nos vemos y listo, como cualquier persona”.

Por último, Natalie Weber se refirió a la supuesta diferencia de actitud entre ella y la amabilidad de Rocío Guirao Díaz, quien manda a Aitana (10), Indio (9) y Roma Paladini (3) a la misma institución: "Con Rocío no nos conocemos. Pero sus hijos no tienen la misma edad que los míos, así que no sé de qué chat hablan porque los grupos se arman por curso".