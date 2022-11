Natalie Weber compartió el debut de su hija como modelo: "¿En qué momento creció tanto?"

Siempre muy unida a su familia, Natalie Weber se mostró emocionada por el debut de su hija, Mía, como modelo.

La panelista, que es mamá de Mía y también de Rocco con su pareja, Mauro Zárate, mostró las fotos del back de su hija en su primer desfile.

Y remarcó que siempre acompañará a la nena, que tiene 10 años, en lo que desee hacer desde el corazón.

LAS FOTOS DEL DEBUT DE MÍA ZÁRATE COMO MODELO

"Mi bebé hoy tiene su primer desfile... ¿En qué momento creció tanto?", se preguntó Natalie al pie de una foto que ilustra a su hija en el back, siendo peinada y maquillada.

"Siempre con vos, china de mi alma", cerró la modelo junto a una selfie con su hija, orgullosa por sus primeros pasos en el mundo del modelaje.

Acto seguido, dio más detalles sobre el debut de su hija en las pasarelas.

"Hoy fue su primer desfile de alta costura, fue un desfile muy lindo a la tarde y bueno, obviamente me emocioné un montón".

"Primero porque me encanta acompañarla y apoyarla en todo lo que ella elija y le hace feliz. Y después, porque me recuerda cuando yo hacía los desfiles y era chiquita y mi mamá me acompañaba y se quedaba conmigo en los backstages... Como que la historia se repite y me emociona un montón”.

¡Juntas a todos lados!