Natalie Pérez quebró en llanto en plena calle: "Estoy sensible; no me gusta ver niños trabajando"

Empática y receptiva a las problemáticas sociales, Natalie Pérez no hizo la vista a un lado al ser abordada en la vía pública por distintas personas con diferentes problemáticas y carencias.

"En cinco cuadras me pararon cinco personas. Una me vendió condimentos, una me vendió pañuelitos, otra me vendió ballerinas y uno, simplemente, me pidió plata. Era un señor bien vestido, que se había quedado sin trabajo", comenzó diciendo la actriz y cantante en Instagram, al borde del llanto, mientras en su coche se veían los distintos productos que compró para no ser indiferente a las necesidades de esas personas.

Conteniendo las lágrimas, Natalie agregó, con la voz entre cortada: "No sé, estoy sensible, y no me gusta ver a niños trabajando en la calle".

Una vez en su hogar, Natalie Pérez le quitó peso a su angustia y "culpó" a la enorme luna llena de movilizarla y sensibilizarla al extremo.