Natalie Pérez presentó Pequeña Victoria: "La historia es increíble y 100% real; va a generar debate"

Enfundada en un diseño que será furor durante la próxima temporada primavera/verano, con hombreras, brillos y escotazo, Natalie Pérez (32) posa para los fotógrafos junto al resto del elenco de Pequeña Victoria.

La nueva novela de Telefe, que verá la luz el lunes 16 de septiembre a las 22.15 hs. contará la historia de cuatro mamás y una beba. Natalie será Bárbara, una joven de 23 años que alquilará su vientre para cumplir con el deseo de maternidad del personaje de Julieta Díaz. Por su parte, Inés Estévez, acompañará a Pérez y se transformará en una especie de madre que la protegerá ante la movilizante situación. Mariana Genesio es la que llegará para darle una vuelta más de rosca a la historia: confesará en el primer capítulo que ella, una chica trans, es la donante de esperma de Victoria, la beba en cuestión.

En medio del glamoroso evento de prensa, Natalie charló con Ciudad.

-¿Qué nos podés contar de tu personaje que, por lo que vimos, tiene un protagonismo absoluto en el primer capítulo?

-Vi recién el primer capítulo de Pequeña Victoria al igual que ustedes, y estoy muy emocionada. Estoy sorprendida también porque el material que acabamos de ver es espectacular. No soy protagonista absoluta de la novela, sino que comparto con Julieta Díaz, Inés Estévez y Mar Genesio. Este elenco está buenísimo y me enorgullece muchísimo trabajar con estas actrices.

-¿Qué va a ver el público en esta nueva ficción?

-La gente va a ver cómo tener una familia fuera de lo común. Creo que va a abrir debate. A mí me pasa un poco con temas como el aborto, la homosexualidad, las personas transgénero y demás, que hablo y debato con mis viejos. Antes no se hablaba de muchas de estas cosas. En este caso, alquilar un vientre, compartir la maternidad, un donante de esperma trans, van a ser parte de los temas de Pequeña Victoria. Todo es increíble y 100% real porque ya sucede hace rato.

-¿Cómo te preparaste para componer a Bárbara?

-Ella es bastante más chica que yo, viene del sur de nuestro país con ganas de triunfar, de ser modelo y artista, y termina siendo estafada. Está buena la historia que se cuenta. Después ella empieza a sentir que su cuerpo no tiene valor, no tiene conexión con su cuerpo, entonces decide alquilarlo. Un poco me acordé de mis comienzos, de ese deseo de triunfar, que te vaya bien y también me inspiré en historias que me han contado, en chicas que han tenido experiencias parecidas a las de Bárbara. También leí mucho en internet y los autores me dieron material e información. Y por otro lado, no quise averiguar mucho más sobre alquiler de vientre porque Bárbara no sabía mucho del tema... y fue engañada.

-¿Qué sensaciones tenés al estar grabando gran parte del tiempo con bebés?

-Estoy grabando con bebés desde el día uno, sí. Mirá, por ejemplo, me acuerdo que la primera beba que me dieron tenía 10 días y la vi crecer, ahora tiene 4 meses. Es re loco grabar todo el tiempo con bebés y me encanta, te dan una alegría, los querés besar. Cuando están en el piso soy feliz, me encantan los nenes.

-Te vemos súper a la moda siempre y en este caso te la jugaste con hombreras, que van a ser tendencia en esta temporada que viene.

-Sí, Santiago Artemis ya las viene usando hace rato y me encantan.

-Además de tus trabajos en televisión, sos una influencer en Instagram, ¿cómo manejás la repercusión de tus publicaciones?

-A veces me molesta porque inventan o sacan deducciones de algunas cosas que por ahí no son, o sí... Y a veces ni me entero. Subo las cosas para compartir con la gente desde otro lugar, para contarles lo que hago, mis proyectos.

-Hablando de proyectos, se viene tu show musical en Vorterix. ¿Qué nos podés contar de eso?

-Sí, se viene el show del 28 de septiembre. Estoy grabando una tira todos los días así que aprovecho para ensayar de 8 a 12 de la noche. Viene heavy. Me queda el último mes de laburo acá en las grabaciones de Pequeña Victoria y además el Vorterix y además otros compromisos, pero con todo mi cuerpo y mi alma entregados a este trabajo que amo. Me encanta el arte en todas sus expresiones.

-¿Hay tiempo para el amor o venimos llevando bien la soltería (tras la separación de Ramiro, su expareja tras 6 años juntos)?

-La estamos llevando bien porque en este momento estoy con cuatro proyectos abiertos y no hay mucho tiempo para otra cosa.

-¿Podríamos decir que tu vida hoy es cien por ciento trabajo?

-No, bueno. Cien por ciento no, digamos un noventa por ciento.