Natalie Pérez habló de su solitaria cuarentena, a casi un año de separarse: "Odio acostarme todos los días sola"

En agosto de 2019, tras seis años de amor con convivencia incluida, Natalie Pérez le puso punto final a su noviazgo con Ramiro Gayoso, joven que quedó varado en Colombia en plena pandemia de coronavirus.

Cumpliendo la cuarentena acompañada por su perro y sus dos gatos, la actriz y cantante le dio un móvil a Nosotros a la Mañana en el que habló de trabajo, amor y de su anhelo de formar una familia.

"Soy re Susanita. Fui criada así por mi mamá y mi abuela. Me parece de la cosas más lindas que hay compartir. Odio acostarme todos los días sola, me da bronca. Me gustaría formar una familia". G-plus

“¿Sos un poco Susanita?¿Soñás con conformar una familia, tener hijos, un marido, o tu felicidad va por otro carril?”, le preguntó Tomás Dente.

Con la sinceridad que la caracteriza, Natalie contestó: “Soy cien por ciento. Me encanta compartir. Soy re Susanita. Fui criada así por mi mamá y mi abuela. Me parece de la cosas más lindas que hay compartir. Odio acostarme todos los días sola, me da bronca. Me gustaría formar una familia. Obvio que ahora estoy con mi carrera y mi trabajo, que le dedico todo mi amor y todo el tiempo que tengo hoy, aprovechando que no tengo esa familia".

Más sobre este tema Natalie Pérez, una artista todoterreno: "Mi mayor miedo y lo que más feliz me hace es poder ser auténtica"

Luego Tefi Russo, quien estaba en el piso del programa de su esposo, Pollo Álvarez, le preguntó su le podía presentar algún candidato. Y Natalie Pérez a no lo descartó: “Amor no necesito, porque tengo mucho amor en casa (sus mascotas), pero nunca me presentaron gente, chicos, hombres, machos, candidatos… Por lo general, me gusta o no me gusta. Ahora si tenés algún amigo que digas ‘este es para Nati...’".