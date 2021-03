Natalia Oreiro reveló por qué rechazó una súperproducción internacional: "Me salió una serie en Estados Unidos y dije que no"

Natalia Oreiro pronto se pondrá en la piel de Eva Perón en Santa Evita, la serie de Disney basada en el libro de Tomás Eloy Martínez que produce Salma Hayek, en lo que ella misma considera el desafío más grande de su carrera. Sin embargo, la actriz reconoció que a diferencia de muchos actores, que estarían encantados de dar el salto al mercado estadounidense, rechazó un proyecto en ese país.

“Este año me salió una serie en Estados Unidos de tres temporadas, mucho tiempo, y mi decisión fue decir que no”, contó, en Mientras tanto, el ciclo de Marcela Coronel (Mucha Radio FM 89.5) motivada por priorizar a su hijo, Atahualpa (9). “No le quería cambiar las cosas a mi hijo. También me había pasado en España, que me fui seis meses a hacer una serie allá”, aseguró.

“Para él, más allá de que estamos viviendo una situación impensada, la posibilidad de sacarlo de su escuela, su grupo de pertenencia, a mí me cuesta mucho. Y tengo la posibilidad de tener también grandes proyectos acá y seguir creciendo en mi profesión sin tener que irme a otro país durante tanto tiempo, y que él tenga que cambiar a sus amigos”, se sinceró.

“Él tiene una casa con jardín, sus perros, sus gatos. No ha tenido las necesidades de la mayoría de los niños en este horroroso momento de la humanidad con la pandemia”, aseguró la cantante. “Nosotros como familia tenemos un lugar de privilegio absoluto en la sociedad, tener a nuestro hijo bien, sano, alimentado, poder elegir dónde pueda estudiar y poder acompañarnos en nuestros proyectos personales”, expresó Natalia Oreiro.