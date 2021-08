Nancy Pazos, furiosa con Intrusos por el móvil que aguardaba afuera de la casa de Flor Peña tras su descompensación: "Casi los echo a patadas"

Nancy Pazos se mostró furiosa con el equipo de Intrusos por aguardar afuera de la casa de Florencia Peña tras su descompensación. La panelista de Flor de Equipo disparó contra los intrusos y los acusó de no respetar el momento que atraviesa la conductora del programa de Telefé.

“¿Cómo esta Florencia”, le consultó Rodrigo Lussich a la periodista, quien respondió contundente: “¿Cómo estoy yo? Como el or...”. Entonces el conductor de la emisión de América le volvió a preguntar por la salud de la actriz y Pazos le contestó sin filtros y les reclamó su presencia en el lugar.

“Yo estoy como el or..., estoy enojada, estoy triste obviamente. Salí del canal, me vine a verla a Florencia y encontré el móvil en la puerta, casi los echo a patadas, quiero decirlo, porque no son momentos para estar transmitiendo por televisión. Pero bueno, Florencia me pidió que salga a hablar con ustedes y acá estoy”, dijo contundente.

Adrián Pallares le respondió tajante a Nancy Pazos en el móvil afuera de la casa de Flor Peña

Después del descargo que Florencia Peña hizo en su programa tras la polémica por las visitas a Alberto Fernández durante la cuarentena, la actriz se descompensó este miércoles. Desde Intrusos revelaron que tuvo un trastorno de ansiedad producto de la angustia por los ataques que recibió en las redes sociales, Nancy Pazos disparó contra los conductores y panelistas, y Adrián Pallares defendió a su equipo.

“Vos como periodista entenderás que lo que también estamos contando nosotros es que Flor está de la manera que está por culpa de una campaña impresionante e inaudita en las redes. La gente tiene que saber que Flor Peña no sólo es esa mujer que salió con fortaleza a hablar sino que también es quien hoy está mal anímicamente por lo que le está pasando y que su cuerpo le está pasando factura”, dijo el conductor de América.