Nancy Pazos fulminó a Yanina Latorre por cuestionar el Día de la memoria: "Patéticamente tilinga"

Yanina Latorre cumplirá el viernes 54 años y como tal comenzó a hacer videos en sus redes sociales sobre el evento que organizará este año, que coincidirá con el feriado que se instauró el 2 de agosto de 2002 durante el gobierno de Eduardo Duhalde por Ley 25633.

Sin embargo, la panelista de LAM cree que el feriado es obra de los gobiernos que le sucedieron al exguardavidas, por lo cual arremetió en sus redes sociales contra esa fecha, y Nancy Pazos la fulminó en las redes sociales.

"El 24 de marzo, de repente, desde que existen los kirchneristas, es feriado", dijo Yanina en el breve video de sus stories de Instagram que generó polémica entre sus seguidores y sus detractores por igual.

NANCY PAZOS, INDIGNADA POR LA POLÉMICA QUE DESATÓ YANINA LATORRE SOBRE EL DÍA DE LA MEMORIA

"Y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a mitad de tu vida. ¡Cristina! ¿Qué hiciste?", agregó Yanina, en referencia a la expresidente, y actual vicepresidente.

Entre los indignados por las palabras de Yanina estuvo su eterna rival Nancy Pazos, que aprovechó para descargar sobre ella toda su artillería pesada. “Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga”, acotó la periodista al retwittear el video.

Yanina no se quedó callada al ver el comentario de su excompañera de LAM, con quien no terminó nada bien. "Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado. TipiKa LAKRA KaKA que tergiversa para que me puteen. ¿De qué vivís? ¿Quién te banca el nivel de vida? ¿TU SUELDO? Jajajajajaja", escribió.